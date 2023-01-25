Сехудо – об отсутствии Хабиба в углу Махачева: «Фигейредо не тренировался со мной перед четвертым боем с Морено, так что даю больше шансов Волкановски»
Бывший двойной чемпион UFC и олимпийский чемпион по вольной борьбе Генри Сехудо считает, что отсутствие Хабиба Нурмагомедова в углу Ислама Махачева дает больше шансов Алексу Волкановски.
Напомним, что Махачев и Волкановски подерутся за титул UFC в легком весе 11 февраля в Перте (Австралия).
«Вы знаете, что произошло в четвертом бою Дейвисона Фигейредо и Брэндона Морено. Фигейредо не тренировался со мной перед этим поединком.
Когда вы сравните его предпоследний и последний бои, это был совершенно другой боец. Я поднял эту тему, поскольку Хабиба Нурмагомедова не будет в углу Ислама.
Я по-прежнему считаю, что Ислам победит, но теперь даю Алексу Волкановски больше шансов», – сказал Сехудо.
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