Дана Уайт – о будущем UFC в Мексике: «Мы хотим вернуться с турнирами, но пока это не в планах»
Президент UFC Дана Уайт не готов назвать дату возвращения турниров в Мексику. Ранее там состоялись шесть турниров, последний из которых прошел в 2019 году.
Напомним, что сейчас Брэндон Морено и Алекса Грассо владеют неоспоримыми титулами в наилегчайшем весе, а Яир Родригес – временный чемпион в полулегком весе.
«Мы, очевидно, хотели бы вернуться в Мексику и сделать это, но пока это не входит в наши планы.
Мы строим Performance Institute там прямо сейчас, и погодите, вы должны это увидеть. На самом деле, я не могу дождаться, чтобы поделиться этим с вами. Это будет круто.
У нас есть три мексиканских чемпиона. Вероятно, нам следовало бы отправиться в Мексику или, по крайней мере, провести турнир на Синко Де Майо, но этого пока не случится», – сказал Уайт.
Уайт – о нежелании Эдвардса драться с Ковингтоном: «Я его не виню»
Уайт – о введении Серроне в зал славы: «Он многое значит для UFC»
1 комментарий