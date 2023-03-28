Дана Уайт – о будущем UFC в Мексике: «Мы хотим вернуться с турнирами, но пока это не в планах»

Теги UFC Дана Уайт Яир Родригес Брэндон Морено Алекса Грассо Бокс/MMA/UFC

Президент UFC Дана Уайт не готов назвать дату возвращения турниров в Мексику. Ранее там состоялись шесть турниров, последний из которых прошел в 2019 году.

Напомним, что сейчас Брэндон Морено и Алекса Грассо владеют неоспоримыми титулами в наилегчайшем весе, а Яир Родригес – временный чемпион в полулегком весе.

«Мы, очевидно, хотели бы вернуться в Мексику и сделать это, но пока это не входит в наши планы.

Мы строим Performance Institute там прямо сейчас, и погодите, вы должны это увидеть. На самом деле, я не могу дождаться, чтобы поделиться этим с вами. Это будет круто.

У нас есть три мексиканских чемпиона. Вероятно, нам следовало бы отправиться в Мексику или, по крайней мере, провести турнир на Синко Де Майо, но этого пока не случится», – сказал Уайт.

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1 комментарий

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космонавт на дереве
Почему интересно UFC на Гавайях турниры ни разу не проводило? Практически во всех крупных городах США были турниры, а в Гонолулу не было ни разу, хотя оттуда много знаменитых бойцов, и в принципе популярно MMA
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