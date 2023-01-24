Фигейредо выбыл минимум на шесть месяцев после боя с Морено из-за перелома орбитальной кости

Теги наилегчайший вес UFC MMA Гловер Тейшейра Дейвисон Фигейредо Фигейредо – Морено Брэндон Морено UFC 283 Джамал Хилл Бокс/MMA/UFC

Участники UFC 283 в Рио-де-Жанейро Джамал Хилл, Гловер Тейшейра, Лорен Мерфи, Пол Крэйг и Дейвисон Фигейредо получили переломы в боях и пропустят как минимум шесть месяцев.

Фигейредо получил перелом орбитальной кости. Его бой с Брэндоном Морено был остановлен после третьего раунда из-за травмы, полученной бразильцем.

У Фигейредо помимо травмы глаза есть еще повреждение носа и других частей лица.

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7 комментариев

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mario-romario
Ответ Aram Ambarsumyan
Скорейшего выздоровления Дейвесону! Он боец ТОП уровня
Естественно топ уровня, мало поражений и несколько защит титула.
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Эрдем Эрдем
Ответ Жора где ты был?
Забавно после этого слышать его отмазки о попадании в глаз.
В динамике ему показалось, что так оно и было. После боя он сказал, что это был чистый удар, но во время боя он подумал что это был тычок. Так что не надо тут людей в заблуждение вводить.
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Aram Ambarsumyan
Скорейшего выздоровления Дейвесону! Он боец ТОП уровня
+1
0
+1
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Dzmitry Kernazhytski
Ответ Жора где ты был?
Забавно после этого слышать его отмазки о попадании в глаз.
Ну он вроде не настаивал, что это был тычок, ему показалось так во время боя
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Жора где ты был?
Забавно после этого слышать его отмазки о попадании в глаз.
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\\\ VORON ///
С учетом данной новости он проиграл явно не из-за попадания пальцем в глаз...
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artem klishin
бедолага
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