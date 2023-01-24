Фигейредо выбыл минимум на шесть месяцев после боя с Морено из-за перелома орбитальной кости
Участники UFC 283 в Рио-де-Жанейро Джамал Хилл, Гловер Тейшейра, Лорен Мерфи, Пол Крэйг и Дейвисон Фигейредо получили переломы в боях и пропустят как минимум шесть месяцев.
Фигейредо получил перелом орбитальной кости. Его бой с Брэндоном Морено был остановлен после третьего раунда из-за травмы, полученной бразильцем.
У Фигейредо помимо травмы глаза есть еще повреждение носа и других частей лица.
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