Уайт – о статусе боя Конора и Чендлера: «Я не знаю»

Президент UFC не знает, состоится ли бой Конора Макгрегора и Майкла Чендлера.

«Я не знаю. Это самый задаваемый мне вопрос. Очевидно, что скоро выйдет в эфир сезон The Ultimate Fighter, и в течение этого времени мы будем очень усердно работать, чтобы организовать этот бой», – сказал .

Макгрегор и Чендлер – тренеры в 31-м сезоне шоу The Ultimate Fighter. Планировалось, что бойцы подерутся на одном из сентябрьских турниров , но Конор все еще не вернулся в пул бойцов USADA, из-за чего он не может подписать контракт на поединок.

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