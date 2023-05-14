Уайт – о статусе боя Конора и Чендлера: «Я не знаю»
Президент UFC не знает, состоится ли бой Конора Макгрегора и Майкла Чендлера.
«Я не знаю. Это самый задаваемый мне вопрос. Очевидно, что скоро выйдет в эфир сезон The Ultimate Fighter, и в течение этого времени мы будем очень усердно работать, чтобы организовать этот бой», – сказал Дана Уайт.
Макгрегор и Чендлер – тренеры в 31-м сезоне шоу The Ultimate Fighter. Планировалось, что бойцы подерутся на одном из сентябрьских турниров UFC, но Конор все еще не вернулся в пул бойцов USADA, из-за чего он не может подписать контракт на поединок.
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