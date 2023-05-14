Уайт – о статусе боя Конора и Чендлера: «Я не знаю»

Теги UFC Дана Уайт легкий вес (MMA) Майкл Чендлер Конор Макгрегор Бокс/MMA/UFC

Президент UFC не знает, состоится ли бой Конора Макгрегора и Майкла Чендлера.

«Я не знаю. Это самый задаваемый мне вопрос. Очевидно, что скоро выйдет в эфир сезон The Ultimate Fighter, и в течение этого времени мы будем очень усердно работать, чтобы организовать этот бой», – сказал Дана Уайт.

Макгрегор и Чендлер – тренеры в 31-м сезоне шоу The Ultimate Fighter. Планировалось, что бойцы подерутся на одном из сентябрьских турниров UFC, но Конор все еще не вернулся в пул бойцов USADA, из-за чего он не может подписать контракт на поединок.

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6 комментариев

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Van Pelt
Ответ Tpy6kaMerlina
Странный ответ конечно, если дословно так и есть. Если же это "нет, боя не будет", то вроде такого еще не было в истории туф
Ну и на каком турнире Макгрегор дрался с Фэйбером ?)
+7
0
+7
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Ali
Я тоже не знаю
+1
0
+1
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Tpy6kaMerlina
Странный ответ конечно, если дословно так и есть. Если же это "нет, боя не будет", то вроде такого еще не было в истории туф
0
0
0
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Tpy6kaMerlina
Ответ Van Pelt
Ну и на каком турнире Макгрегор дрался с Фэйбером ?)
Да, верно. Вы правы, получается это не вновинку
0
0
0
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