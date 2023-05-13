Хамзат Чимаев – Камару Усману: «Ты уже постарел. Пришло мое время»

Хамзат Чимаев считает, что время Камару Усмана уже прошло.

«Камару Усман, я уважаю тебя, ты был одним из лучших. Но сам понимаешь, что ты уже постарел. Пришло мое время», – написал в соцсетях боец UFC Хамзат Чимаев.

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