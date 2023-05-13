Хамзат Чимаев – Камару Усману: «Ты уже постарел. Пришло мое время»

Теги UFC MMA Камару Усман Хамзат Чимаев Бокс/MMA/UFC

Хамзат Чимаев считает, что время Камару Усмана уже прошло.

«Камару Усман, я уважаю тебя, ты был одним из лучших. Но сам понимаешь, что ты уже постарел. Пришло мое время», – написал в соцсетях боец UFC Хамзат Чимаев.

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2 комментария

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Pronger
хорошо сказал, Чемп!
Неоспоримый чемпион твиттера в двух весовых Хамзат Борз Чимаев.
p4p твиттера конечно МакГрегор
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leppyanen
«Ты уже постарел и ослаб, пришло время биться с тобой» 💪🏻
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