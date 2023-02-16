Бенеил Дариуш: «В полусреднем весе есть борцы сильнее Махачева»

Легковес UFC Бенеил Дариуш оценил шансы , если тот решит перейти в полусредний дивизион.

«Там ему не придется гонять столько веса, потому что он кажется огромным легковесом. Но в полусреднем дивизионе есть борцы сильнее Махачева.

– отличный борец. , если останется там, тоже отличный борец. , если останется, – очень крутой. — самый совершенный боец, которого я видел в UFC», – сказал Дариуш.

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