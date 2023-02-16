Бенеил Дариуш: «В полусреднем весе есть борцы сильнее Махачева»

Теги UFC MMA полусредний вес (MMA) Колби Ковингтон Леон Эдвардс Ислам Махачев Камару Усман Хамзат Чимаев Бенеил Дариуш Бокс/MMA/UFC

Легковес UFC Бенеил Дариуш оценил шансы Ислама Махачева, если тот решит перейти в полусредний дивизион.

«Там ему не придется гонять столько веса, потому что он кажется огромным легковесом. Но в полусреднем дивизионе есть борцы сильнее Махачева.

Колби Ковингтон – отличный борец. Хамзат Чимаев, если останется там, тоже отличный борец. Камару Усман, если останется, – очень крутой. Леон Эдвардс — самый совершенный боец, которого я видел в UFC», – сказал Дариуш.

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11 комментариев

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sanek maloi
Ответ Адам Нинуху
Будь осторожен в выражениях сынок
Я чё кого то задел?
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Kanan Jarrus
«Леон Эдвардс — самый совершенный боец, которого я видел в UFC»
Как такую глупость можно сказать? Посмотрел видео на ютубе, все понятно.
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Адам Нинуху
Ответ mister1
Так оба очкушники , братья по джакузи
Тема про джакузи уже не интересна храбрец кнопочный
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Адам Нинуху
Ответ sanek maloi
Потому что при всех качествах Ислама в стойке, Хабиб как боец просто умнее и мощнее и не полез туда, мучая свой организм до конца. Это Хабиб тим детка)))
Будь осторожен в выражениях сынок
+1
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mister1
Ответ Адам Нинуху
При чём тут Хабиб он про Ислама говорит
Так оба очкушники , братья по джакузи
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sanek maloi
Ответ Адам Нинуху
При чём тут Хабиб он про Ислама говорит
Потому что при всех качествах Ислама в стойке, Хабиб как боец просто умнее и мощнее и не полез туда, мучая свой организм до конца. Это Хабиб тим детка)))
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mister1
Ответ Bayly Saparmedov
Хотелось бы увидеть Ислама против Хамзата
совсем Ислама не жалко? Его малыш Алекс избивал, будь раунд на минуту дольше продлился бы и был бы нокаут. А что с ним сделает Хамзат который выше Алекса на 20 см и больше в два раза
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Адам Нинуху
Ответ sanek maloi
Зачем Исламу полусредний вес, если карлики полулегковесы могут навтыкать. Хабиб это понимал, поэтому в гасе не стал лезть в полусредний вес, а до конца гонял вес в лёгкий до отказа почек)))
При чём тут Хабиб он про Ислама говорит
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0
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sanek maloi
Ответ Bayly Saparmedov
Хотелось бы увидеть Ислама против Хамзата
Ахахах)))
0
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sanek maloi
Зачем Исламу полусредний вес, если карлики полулегковесы могут навтыкать. Хабиб это понимал, поэтому в гасе не стал лезть в полусредний вес, а до конца гонял вес в лёгкий до отказа почек)))
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-2
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Bayly Saparmedov
Хотелось бы увидеть Ислама против Хамзата
+1
0
+1
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