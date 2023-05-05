Уайт – о бое Чимаева и Усмана: «Если Камару поднимется в средний вес, мы можем обсудить это»

Теги UFC Дана Уайт MMA Камару Усман Хамзат Чимаев Бокс/MMA/UFC

Дана Уайт прокомментировал возможный поединок между Камару Усманом и Хамзатом Чимаевым.

«Мне не нравится, что Усман хочет подраться с ним в промежуточном весе. Я не буду заниматься организацией такого поединка.

Бой в промежуточном весе абсолютно ничего не значит. Но если Усман согласится подняться в средний вес, то мы можем это обсудить», – сказал президент UFC Дана Уайт.

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4 комментария

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Ahmet Jan
Чимаеву давно надо было официально заявить о переходе в средний вес, а то завис не туда и не сюда, а Усманну драться в своём весе, например с Шавкатом Рахмоновым.
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Adilet Abdyramanov
Белый решил больше не рисковать мэйн ивентом, уверен буки не очень обрадовались когда Чимаев сорвал главное событие. Не хейтер Чимаева, но думаю ему не стоит больше пытаться залезть в полусредний.
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jonnysilverhand01
Пусть вес оба не гоняют и вообще в тяжёлом дерутся
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Urmatbek Abzhalov
Ответ Ahmet Jan
Чимаеву давно надо было официально заявить о переходе в средний вес, а то завис не туда и не сюда, а Усманну драться в своём весе, например с Шавкатом Рахмоновым.
Ну у скучмана вес тоже 84
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