Уайт – о бое Чимаева и Усмана: «Если Камару поднимется в средний вес, мы можем обсудить это»
Дана Уайт прокомментировал возможный поединок между Камару Усманом и Хамзатом Чимаевым.
«Мне не нравится, что Усман хочет подраться с ним в промежуточном весе. Я не буду заниматься организацией такого поединка.
Бой в промежуточном весе абсолютно ничего не значит. Но если Усман согласится подняться в средний вес, то мы можем это обсудить», – сказал президент UFC Дана Уайт.
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