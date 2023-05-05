Уайт – о бое Чимаева и Усмана: «Если Камару поднимется в средний вес, мы можем обсудить это»

Дана Уайт прокомментировал возможный поединок между Камару Усманом и Хамзатом Чимаевым.

«Мне не нравится, что хочет подраться с ним в промежуточном весе. Я не буду заниматься организацией такого поединка.

Бой в промежуточном весе абсолютно ничего не значит. Но если Усман согласится подняться в средний вес, то мы можем это обсудить», – сказал президент UFC Дана Уайт.

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