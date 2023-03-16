Чимаев – об Усмане и Эдвардсе: «Скоро заберу пояс у этих двух клоунов»

Теги UFC MMA Леон Эдвардс Камару Усман Хамзат Чимаев Усман - Эдвардс Бокс/MMA/UFC

Полусредневес UFC Хамзат Чимаев обратился к Камару Усману и Леону Эдвардсу.

«Скоро заберу пояс у этих двух клоунов», – написал Чимаев в соцсетях.

Усман и Эдвардс подерутся за пояс в полусреднем весе на UFC 286. Их третий бой пройдет в ночь на 19 марта.

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7 комментариев

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Илюша17
Вес сначала сделай
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Иса Умаров
сначала нужно в весе уложится
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Крыс Пол
Хамзат загадочным образом пропал куда-то, уже полгода прошло с момента его последнего боя, который и боем-то не назвать, а у шведа до сих пор даже назначенного боя нет.
+2
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Vasiliy S
Против Эдвардса - есть шанс
Против Усмана - малый шанс
Против весогонки - нет шанс
+2
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jmkc6z5z9t
Чимаев хорош,но Усман думаю на голову выше.Он расчётливый сильный и его бокс снановится лучше
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nec Cheche
Меня бесит его трэшток.. Сам то он не плохой человек но видимо это делается чтобы поднять свою медийность для того чтобы заполучить жирные контракты.
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h9zbx6jdsd
Почему-то я ему верю
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-1
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