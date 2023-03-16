Чимаев – об Усмане и Эдвардсе: «Скоро заберу пояс у этих двух клоунов»
Полусредневес UFC Хамзат Чимаев обратился к Камару Усману и Леону Эдвардсу.
«Скоро заберу пояс у этих двух клоунов», – написал Чимаев в соцсетях.
Усман и Эдвардс подерутся за пояс в полусреднем весе на UFC 286. Их третий бой пройдет в ночь на 19 марта.
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Против Усмана - малый шанс
Против весогонки - нет шанс