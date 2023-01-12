Даниэль Кормье назвал три боя, которые хочет увидеть до конца года

Теги женские бои UFC MMA тяжелый вес (MMA) полусредний вес (MMA) Джон Джонс Даниэль Кормье Валентина Шевченко Фрэнсис Нганну Колби Ковингтон Леон Эдвардс Камару Усман Вэйли Чжан Хамзат Чимаев Бокс/MMA/UFC

Бывший двойной чемпион UFC Даниэль Кормье назвал три боя, которые хочет увидеть до конца 2023 года.

«Во-первых, я хочу увидеть, как Джон Джонс сразится с Фрэнсисом Нганну. Я должен это увидеть. Я должен увидеть его в тяжелом весе. Я думал, что это случится в прошлом году.

Во-вторых, я должен увидеть бой Вейли Чжан против Валентин Шевченко. Несмотря на то, что Чжан не защищала пояс, я уверен, что в своем дивизионе она лучшая. Если она будет драться в своей весовой, то победит.

То, что я хочу увидеть в ММА в 2023 году, – это противостояние Хамзата Чимаева с топ-3 полусреднего дивизиона UFC. Я хочу увидеть Хамзата в поединках против Леона Эдвардса, Камару Усмана или Колби Ковингтона.

Эти парни в каком-то смысле отделили себя от дивизиона, так как они очень долго держатся на вершине. Я хочу увидеть Чимаева в бою против одного из этих ребят», – сказал Кормье.

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6 комментариев

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Арни Терминатор
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Ответ Саламбек Алаев
Джонса все ждут ) но например я бы хотел для Вали третий бой с Нуньез , а не с китаянкой )
Я бы хотел реванш Ян :Мага их увидет а потом насладится как переобувается польская трепло.
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Костя Петров
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Kanonir152
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Ответ BEGEMOT22
Возращения бати мы все ждём
а батя это.. ?
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Саламбек Алаев
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Джонса все ждут ) но например я бы хотел для Вали третий бой с Нуньез , а не с китаянкой )
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Streetbor
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у боунса скоро простой будет в три года, микроюбилей намечается)
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BEGEMOT22
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Возращения бати мы все ждём
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