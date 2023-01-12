Даниэль Кормье назвал три боя, которые хочет увидеть до конца года

Бывший двойной чемпион UFC Даниэль Кормье назвал три боя, которые хочет увидеть до конца 2023 года.

«Во-первых, я хочу увидеть, как сразится с . Я должен это увидеть. Я должен увидеть его в тяжелом весе. Я думал, что это случится в прошлом году.

Во-вторых, я должен увидеть бой Вейли Чжан против . Несмотря на то, что Чжан не защищала пояс, я уверен, что в своем дивизионе она лучшая. Если она будет драться в своей весовой, то победит.

То, что я хочу увидеть в ММА в 2023 году, – это противостояние с топ-3 полусреднего дивизиона UFC. Я хочу увидеть Хамзата в поединках против Леона Эдвардса, или Колби Ковингтона.

Эти парни в каком-то смысле отделили себя от дивизиона, так как они очень долго держатся на вершине. Я хочу увидеть Чимаева в бою против одного из этих ребят», – сказал Кормье.

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