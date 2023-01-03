Бои Махачев – Волкановски и Павлович – Нганну в топ-10 самых ожидаемых поединков года по версии Sherdog
Спортивный портал Sherdog опубликовал топ-10 самых ожидаемых поединков 2023 года.
Второе место в списке занимает титульное противостояние чемпиона UFC в легком весе Ислама Махачева и обладателя пояса в полулегком весе Алекса Волкановски. Бой пройдет 11 февраля на UFC 284 в австралийском Перте.
На шестой позиции противостояние тяжеловесов Сергея Павловича и Фрэнсиса Нганну. Девятую строчку занимает поединок Усмана Нурмагомедова и Эй Джея Макки.
Топ-10 ожидаемых поединков года по версии Sherdog:
- Дебют Джона Джонса в тяжелом весе
- Ислам Махачев — Александр Волкановски
- Следующий бой Хамзата Чимаева
- Защита титула Алджамейна Стерлинга
- Леон Эдвардс — Камару Усман
- Сергей Павлович — Фрэнсис Нганну
- Алекс Перейра — Исраэль Адесанья
- Ларисса Пачеко — Кайла Харрисон
- Усман Нурмагомедов — Эй Джей Макки
- Возвращение Конора Макгрегора
Махачев и Павлович вошли в топ-10 лучших бойцов года по версии Sports Illustrated
Русский десантник в UFC снова победил. Павлович вырубил друга Гуфа за 54 секунды – на это было больно смотреть
Комментарии