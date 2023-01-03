Бои Махачев – Волкановски и Павлович – Нганну в топ-10 самых ожидаемых поединков года по версии Sherdog

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Спортивный портал Sherdog опубликовал топ-10 самых ожидаемых поединков 2023 года.

Второе место в списке занимает титульное противостояние чемпиона UFC в легком весе Ислама Махачева и обладателя пояса в полулегком весе Алекса Волкановски. Бой пройдет 11 февраля на UFC 284 в австралийском Перте.

На шестой позиции противостояние тяжеловесов Сергея Павловича и Фрэнсиса Нганну. Девятую строчку занимает поединок Усмана Нурмагомедова и Эй Джея Макки.

Топ-10 ожидаемых поединков года по версии Sherdog:

  1. Дебют Джона Джонса в тяжелом весе
  2. Ислам Махачев — Александр Волкановски
  3. Следующий бой Хамзата Чимаева
  4. Защита титула Алджамейна Стерлинга
  5. Леон Эдвардс — Камару Усман
  6. Сергей Павлович — Фрэнсис Нганну
  7. Алекс Перейра — Исраэль Адесанья
  8. Ларисса Пачеко — Кайла Харрисон
  9. Усман Нурмагомедов — Эй Джей Макки
  10. Возвращение Конора Макгрегора

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