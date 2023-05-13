Уокер: «Хочу матч-реванш с Хиллом, поэтому выложусь на максимум со Смитом»
Джонни Уокер заявил, что покажет максимум в бою с Энтони Смитом.
«Смит - отличный боец и противник высокого уровня, поэтому эта победа сможет показать, насколько я готов приблизиться к поясу.
Моя цель – стать чемпионом, так что победа над Энтони покажет, на каком я уровне.
Я очень усердно работаю и суперсосредоточен. Хочу матч-реванш с Джамалом Хиллом, поэтому постараюсь показать свой максимум. Я думаю, что все хотели бы посмотреть этот бой, потому что это была бы настоящая битва», – заявил боец полутяжелой категории UFC Джонни Уокер.
Напомним, что в феврале 2022 года Уокер проиграл Хиллу нокаутом в первом раунде. В ночь на 14 мая он подерется с Энтони Смитом.
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