Хилл – о Джонсе: «Слова Джона расстроили меня, потому что я хотел бы с ним подраться»

Джамал Хилл разочарован заявлением Джона Джонса о возможном завершении карьеры.

«Слова Джонса расстроили меня, потому что я хотел бы с ним подраться. Но если Джон чувствует, что в его жизни больше нет места UFC, то я не стану его меньше уважать. Я ни о чем не буду просить. Он подарил нам несколько отличных боев и уроков, которые объяснят, что хорошо, а что плохо.

Давай, братан. Уважайте то, что люди ставят на кон и показывают для вас. Если он решит: «Хорошо, я сделал все, что мог», снимет шляпу и уедет, то я пожелаю ему наслаждаться жизнью», – сказал чемпион UFC в полутяжелом весе Джамал Хилл.

Джон Джонс: «Я чувствую, что боя с Миочичем будет достаточно для меня. Но я бы подрался с Нганну ради денег»

Хилл – о бое с Прохазкой: «Мы подеремся в августе. Это будет очень весело»