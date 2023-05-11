Хилл – о Джонсе: «Слова Джона расстроили меня, потому что я хотел бы с ним подраться»

Теги UFC MMA Джон Джонс Джамал Хилл Бокс/MMA/UFC

Джамал Хилл разочарован заявлением Джона Джонса о возможном завершении карьеры.

«Слова Джонса расстроили меня, потому что я хотел бы с ним подраться. Но если Джон чувствует, что в его жизни больше нет места UFC, то я не стану его меньше уважать. Я ни о чем не буду просить. Он подарил нам несколько отличных боев и уроков, которые объяснят, что хорошо, а что плохо.

Давай, братан. Уважайте то, что люди ставят на кон и показывают для вас. Если он решит: «Хорошо, я сделал все, что мог», снимет шляпу и уедет, то я пожелаю ему наслаждаться жизнью», – сказал чемпион UFC в полутяжелом весе Джамал Хилл.

Джон Джонс: «Я чувствую, что боя с Миочичем будет достаточно для меня. Но я бы подрался с Нганну ради денег»

Хилл – о бое с Прохазкой: «Мы подеремся в августе. Это будет очень весело»

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий