Хилл – о бое с Прохазкой: «Мы подеремся в августе. Это будет очень весело»
Джамал Хилл назвал дату боя с Иржи Прохазкой.
«Говорят, мы подеремся в августе в Бостоне. Надеюсь, что уже скоро мы подпишем контракт. Не хочу затягивать, надеюсь подраться до конца лета. Будет ли это Иржи или кто-то другой – я готов.
Не думаю, что это будет война. Я превосхожу его во всех аспектах. Он физически силен, но его навыки и бойцовский интеллект... Мы на разных уровнях.
Недавно наткнулся на один из его боев. Он не способен отобрать у меня титул. Наш поединок получится очень веселым. Я просто выбью все дерьмо из этого парня», – сказал чемпион UFC в полутяжелом весе Джамал Хилл.
Хилл – о Прохазке: «Я лучше Иржи во всем и готов ждать до июля-августа»
Прохазка – о дате возвращения: «Плечо в порядке, мне нужен 1-2 месяца, чтобы начать работать в полную силу»
Думаю он нокаутом заберёт этот бой. Хотя Хилл тоже не подарок.