Хилл – о бое с Прохазкой: «Мы подеремся в августе. Это будет очень весело»

Теги UFC MMA полутяжелый вес (MMA) Иржи Прохазка Джамал Хилл Бокс/MMA/UFC

Джамал Хилл назвал дату боя с Иржи Прохазкой.

«Говорят, мы подеремся в августе в Бостоне. Надеюсь, что уже скоро мы подпишем контракт. Не хочу затягивать, надеюсь подраться до конца лета. Будет ли это Иржи или кто-то другой – я готов.

Не думаю, что это будет война. Я превосхожу его во всех аспектах. Он физически силен, но его навыки и бойцовский интеллект... Мы на разных уровнях.

Недавно наткнулся на один из его боев. Он не способен отобрать у меня титул. Наш поединок получится очень веселым. Я просто выбью все дерьмо из этого парня», – сказал чемпион UFC в полутяжелом весе Джамал Хилл.

Хилл – о Прохазке: «Я лучше Иржи во всем и готов ждать до июля-августа»

Прохазка – о дате возвращения: «Плечо в порядке, мне нужен 1-2 месяца, чтобы начать работать в полную силу»

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3 комментария

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Друг Джордана
Интересный бой может получиться. Нет ли новостей о здоровье Прохазки?
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Guffy98
Иржи находчивый. Он бьёт разнообразнее.
Думаю он нокаутом заберёт этот бой. Хотя Хилл тоже не подарок.
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Кирилл Конопельченко
Ну вполне вероятно. Прохазка во всю тренится, по крайней мере если верить его инсте.
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