Джамал Хилл бросил вызов Перейре: «Приходи. Я здесь для всех»
Джамал Хилл надеется увидеть Алекса Перейру в полутяжелом весе.
Перейра – чемпион UFC в среднем весе, но в будущем он может перейти в другую категорию.
Действующий чемпион в полутяжелом весе Джамал Хилл уверен, что легко справится с соперником:
«Приходи. Я здесь для всех. Просто положи мне еду на тарелку, чтобы я мог поесть.
Это будет абсолютная победа для меня – доминирующая. Я собираюсь доминировать над ним», – заявил Хилл.
Напомним, что завтра Алекс Перейра подерется с Исраэлем Адесаньей в главном событии UFC 287.
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