Джамал Хилл бросил вызов Перейре: «Приходи. Я здесь для всех»

Джамал Хилл надеется увидеть Алекса Перейру в полутяжелом весе.

Перейра – чемпион UFC в среднем весе, но в будущем он может перейти в другую категорию.

Действующий чемпион в полутяжелом весе Джамал Хилл уверен, что легко справится с соперником:

«Приходи. Я здесь для всех. Просто положи мне еду на тарелку, чтобы я мог поесть.

Это будет абсолютная победа для меня – доминирующая. Я собираюсь доминировать над ним», – заявил Хилл.

Напомним, что завтра Алекс Перейра подерется с Исраэлем Адесаньей в главном событии UFC 287.

Хилл нацелен на бой с Джонсом: «Джон – последнее испытание»

Перейра бросил вызов Хиллу: «Как насчет того, чтобы нокаутировать меня?»