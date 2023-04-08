Джамал Хилл бросил вызов Перейре: «Приходи. Я здесь для всех»

Теги UFC MMA Алекс Перейра Джамал Хилл Бокс/MMA/UFC

Джамал Хилл надеется увидеть Алекса Перейру в полутяжелом весе.

Перейра – чемпион UFC в среднем весе, но в будущем он может перейти в другую категорию.

Действующий чемпион в полутяжелом весе Джамал Хилл уверен, что легко справится с соперником:

«Приходи. Я здесь для всех. Просто положи мне еду на тарелку, чтобы я мог поесть.

Это будет абсолютная победа для меня – доминирующая. Я собираюсь доминировать над ним», – заявил Хилл.

Напомним, что завтра Алекс Перейра подерется с Исраэлем Адесаньей в главном событии UFC 287.

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