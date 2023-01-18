Энтони Смит про возможный бой Нганну с Фьюри: «У Фрэнсиса нет вариантов победить»

Американский боец UFC Энтони Смит оценил перспективы в боксерском поединке с чемпионом WBC Тайсоном Фьюри.

«Мы все знаем, чем это закончится. Как аналитик говорю, у Фрэнсиса нет вариантов победить.

Нганну – обычный боксер-тяжеловес, он необычен в ММА. Он уникален в этом виде спорта, но в нем нет ничего необычного для профессионального бокса. В лучшем случае его можно назвать середняком. Он будет панчером среднего уровня.

Нганну – боксер ниже среднего, особенно если говорить о работе ног и движениях. Он ниже среднего в защите», – считает Смит.

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