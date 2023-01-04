Энтони Смит назвал бой мечты с участием Рахмонова

Боец полутяжелого веса UFC Энтони Смит назвал топ-3 поединков промоушена, которые он хотел бы увидеть в 2023 году

«Как думаете, мы сможем заполучить этот бой мечты, Рахмонов против Чимаева? Дайте мне три поединка: Джон Джонс — Фрэнсис Нганну, Чимаев — Рахмонов, а третьим я бы хотел увидеть... ну, чисто навскидку, пускай это будет Александр Волкановски против Генри Сехудо»

Напомним, что Шавкат Рахмонов, проведет бой в марте против Джеффа Нила из США. Поединок изначально был запланирован на 14 января, но сорвался из-за травмы американца.

Джефф Нил отказался от боя с Рахмоновым: против казахстанца на коротком уведомлении может выйти Хамзат Чимаев

Основатель лиги АСА заключил пари с Резниковым на 20 тысяч долларов

Рафиков проведет бой с экс-чемпионом Fight Night Аббасовым