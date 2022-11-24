Энтони Смит: «Меня бесит, что Конор может выпрыгнуть из пула тестирования, нахимичиться, а затем снова запрыгнуть в пул. И никто ничего не скажет»
Полутяжеловес UFC Энтони Смит прокомментировал исключение Конора Макгрегора из пула тестирования USADA во время восстановления от травмы ноги.
«Он выкладывает видео, на которых кричит, что он крутой и огромный. Он очень быстро восстановился после травмы.
Я разговаривал с Крисом Уайдманом, у него до сих пор проблемы, он все еще не восстановился. У Андерсона Сильвы ушло много времени на восстановление.
Любому, кто ломал ногу, требуется много времени на восстановление...
Меня бесит, что Макгрегор может выпрыгнуть из пула тестирования, нахимичиться, а затем снова запрыгнуть в пул. И никто ничего не скажет. Это не дает мне покоя», – сказал Смит.
Конор: «Пройду два теста для USADA в феврале и мы назначим бой»
Конор про Хабиба: «Самый большой ссыкун в истории боев. Отец дал бы ему пощечину»
Комментарии