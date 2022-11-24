Энтони Смит: «Меня бесит, что Конор может выпрыгнуть из пула тестирования, нахимичиться, а затем снова запрыгнуть в пул. И никто ничего не скажет»

Полутяжеловес UFC Энтони Смит прокомментировал исключение из пула тестирования USADA во время восстановления от травмы ноги.

«Он выкладывает видео, на которых кричит, что он крутой и огромный. Он очень быстро восстановился после травмы.

Я разговаривал с Крисом Уайдманом, у него до сих пор проблемы, он все еще не восстановился. У Андерсона Сильвы ушло много времени на восстановление.

Любому, кто ломал ногу, требуется много времени на восстановление...

Меня бесит, что Макгрегор может выпрыгнуть из пула тестирования, нахимичиться, а затем снова запрыгнуть в пул. И никто ничего не скажет. Это не дает мне покоя», – сказал Смит.

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