Дана Уайт – о погибшей Шейли Липп: «Это разбило мне сердце»

Дана Уайт выложил трогательный пост, посвященный погибшей Шейли Липп.

«Этой девушке был 21 год. Она должна была драться 20 мая, но не вернулась домой после тренировки в Таиланде. Автокатастрофа. Ее мать нашла дневник, где в конце каждой записи была заметка: «Дана Уайт узнает мое имя».

Лорен Мерфи позвонила и рассказала эту историю Мику Мейнарду, и это разбило мне сердце. Мои соболезнования ее семье и друзьям.

Шейли Липп, я знаю твое имя! Покойся с миром», — написал в соцсетях президент UFC Дана Уайт.

20 мая Шейли Липп должна была драться в главном бою турнира Ignite No Mercy 11.

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