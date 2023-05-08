Уайт – об Умаре Нурмагомедове: «Никто не хочет драться с ним»

Теги UFC Дана Уайт MMA Умар Нурмагомедов Бокс/MMA/UFC

Дана Уайт заявил, что не может найти соперника для Умара Нурмагомедова.

«Мы как раз недавно обсуждали сложившуюся ситуацию. Никто не хочет драться с ним. Всегда сложно организовать бой таким парням, как он. Но мы что-нибудь придумаем.

В топ-10 никто не хочет рисковать своим положением и принимать поединок с тем, кого даже нет в рейтинге. На это сложно повлиять. На словах все готовы драться, но за закрытыми дверями говорят совсем другое», – сказал президент UFC Дана Уайт.

В последний раз Умар Нурмагомедов дрался в январе, когда нокаутировал Раони Барселоса в первом раунде. Он идет на серии из четырех побед в UFC.

Брат Хабиба – о победе Стерлинга: «3-2 Сехудо, они ошиблись»

Хабиб – о брате Умаре: «Он думает, что пояс UFC – это все. Скоро все поймет»

Материалы по теме

18 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Саламбек Алаев
Ответ Sobachkin
Не медийный ещё...
Только благодаря фамилии своей он медийнее чем половина бойцов топ 15)))
+39
-1
+38
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
GBale
Ответ AshAsh
скажем так - ты не хочешь платить столько, чтобы с ним хотели драться
платят по контракту который был подписан, что не так ?
+9
0
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Мадина Уйгурова
Какой-то бред. Представляю, что игроки условной Барселоны отказываются играть с Осасуной. Сразу технарь дают. Так почему Уайт не может выкинуть из рейтинга того, кто откажется драться? Почему вообще бойцы сами решают с кем выходить на бой?
+9
-4
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
AshAsh
скажем так - ты не хочешь платить столько, чтобы с ним хотели драться
+6
-3
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
maaRuLOVE
Просто поставить его в топ 5 своём рейтинге и проблема решена . Этот рейтинг повидал и намного более странных решений , так что никто удивлён не будет
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
AshAsh
Ответ GBale
платят по контракту который был подписан, что не так ?
не ну он плачется, что не может организовать ему бой, реши деньгами вопрос в чем проблема

тоже самое и с боем Мераб - Алджо

деньги лишние есть судя по выплатам миллионов непонятному карлику лупящему котов
+5
-2
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Meylis Annaberdiyew
пусть этот Мераб дерётся с ним если не хочет титульный бой против Алджо но скорее всего он тоже боится Умара ...
Умар слишком универсальный боец этом году или следующим году он дерётся за титул и возьмёт, без разница с кем он дерётся, я в этом абсолютно уверен 💪🙏
+5
-4
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Руслан З.
Видимо это "крест" команды Нурмагомедова.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
RAMIK
не хотят дратсья пусть вообще бои не дают тогда. Ото потом будут писать он не дрался со всеми а уже в топ 5.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Евгений Александрович
Тебя взяли на работу, а ты не хочешь её делать, потому что она тебе не нравится, бред же!? В приказом порядке организовать бой, а если не хочет кто-то, выгнать нафиг!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Посторонним В
он же 11, что значит, не в рейтинге?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Саламбек Алаев
Ответ Sobachkin
У Крона тоже фамилия Грейси
Поэтому когда кто то из семьи Грейси дерётся, то бывает ажиотаж и куча материала портних на всех ресурсах . Абдулманап создал на базе самбо свою движуху и этот товарный знак теперь востребован )
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
TomSail
Ответ maaRuLOVE
Просто поставить его в топ 5 своём рейтинге и проблема решена . Этот рейтинг повидал и намного более странных решений , так что никто удивлён не будет
Самый адекватный вариант!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий