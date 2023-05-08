Уайт – об Умаре Нурмагомедове: «Никто не хочет драться с ним»

Дана Уайт заявил, что не может найти соперника для Умара Нурмагомедова.

«Мы как раз недавно обсуждали сложившуюся ситуацию. Никто не хочет драться с ним. Всегда сложно организовать бой таким парням, как он. Но мы что-нибудь придумаем.

В топ-10 никто не хочет рисковать своим положением и принимать поединок с тем, кого даже нет в рейтинге. На это сложно повлиять. На словах все готовы драться, но за закрытыми дверями говорят совсем другое», – сказал президент UFC Дана Уайт.

В последний раз Умар Нурмагомедов дрался в январе, когда нокаутировал Раони Барселоса в первом раунде. Он идет на серии из четырех побед в UFC.

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