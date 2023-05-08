Уайт о Двалишвили: «Он не хочет драться со Стерлингом. Не представляю, что нам с этим делать»

Дана Уайт заявил, что Мераб Двалишвили не согласится драться с Алджамейном Стерлингом.

«Что дальше для ? Понятия не имею. Он не хочет драться с Алджо. Не представляю, что нам с этим делать.

Мы много раз предлагали ему этот бой, он мог бы провести титульник хоть завтра», – сказал президент UFC Дана Уайт.

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