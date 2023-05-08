Уайт о Двалишвили: «Он не хочет драться со Стерлингом. Не представляю, что нам с этим делать»

Теги легчайший вес UFC Дана Уайт MMA Мераб Двалишвили Алджамейн Стерлинг Бокс/MMA/UFC

Дана Уайт заявил, что Мераб Двалишвили не согласится драться с Алджамейном Стерлингом.

«Что дальше для Мераба? Понятия не имею. Он не хочет драться с Алджо. Не представляю, что нам с этим делать.

Мы много раз предлагали ему этот бой, он мог бы провести титульник хоть завтра», – сказал президент UFC Дана Уайт.

«Давай, мой друг!» Сехудо обратился к Двалившили на русском языке

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33 комментария

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RAMIK
Пусть дерётся с Умаром. Я думаю в СНГ все хотят этого боя.
+36
-1
+35
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Ват-сон
не знаю как кому, но лично у меня такая позиция вызывает уважение
+26
-9
+17
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заратустра-будрайтис
Ответ Isa Babaev
Грузин не соперник Умару
Действительно, грузин не соперник Умару, он первый номер рейтинга с серией в 9 побед, соперники Умару это в лучшем случае гейткиперы типа Круза и Фонта
+15
-4
+11
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Дым
Так пусть не дерётся. Если его соревновательная часть не интересует, значит будет тестировать борьбу нижестоящих в рейтинге. Надо ещё с каким нибудь Сонгом закорешиться до кучи.
+9
-1
+8
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San9
Стерлинг побеждает О’Мэйли и поднимается. За вакантный пояс Мераб с Сехудо
+5
-1
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заратустра-будрайтис
Ответ emir spahic
Умар сводит в школу и грузина, и его дружка
Пусть сначала Роба Фонта сводит
+4
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Вася Енотов
Ответ Владимир Левченко
Если бы не одностороннее судейство,оба отсасывали бы у Яна
Ян отватывал от Мераба в каждом раунде, о каком однобоком судействе речь?
+6
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Тосканский_Виноградник
Горбатая гора 2 😏
+5
-2
+3
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zdr7qy9vq9
Ётр Пян подучит кунг-фу и вернётся
+8
-6
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Орыс-орыс онбаган
Гнать к еденям обоих
+4
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emir spahic
Ответ заратустра-будрайтис
Действительно, грузин не соперник Умару, он первый номер рейтинга с серией в 9 побед, соперники Умару это в лучшем случае гейткиперы типа Круза и Фонта
Умар сводит в школу и грузина, и его дружка
+5
-3
+2
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Isa Babaev
Ответ RAMIK
Пусть дерётся с Умаром. Я думаю в СНГ все хотят этого боя.
Грузин не соперник Умару
+8
-7
+1
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TomSail
Ответ Isa Babaev
Грузин не соперник Умару
о, грузин ему не соперник Умару. Что, не видишь в Мерабе угрозы, потому что он твоего любимого Петра вынес? Или опять какие-то оправдания наедете для своего кумира?
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заратустра-будрайтис
Ответ Валерий Бутов
Хотя бы с того, с чего Ян подрался с О,Мейли.
Ян на серии из двух поражений согласился на бой с хайптрейном? Удивительно
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Валерий Бутов
Ответ заратустра-будрайтис
Умара? А с чего вдруг Мераб должен выходить против Умара, против 11 номера рейтинга без единой победы над рейтинговым бойцом?
Хотя бы с того, с чего Ян подрался с О,Мейли.
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Meylis Annaberdiyew
Ответ Вася Енотов
Ян отватывал от Мераба в каждом раунде, о каком однобоком судействе речь?
против Алджо имеет ввиду...
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Bosniec
Че делать? Есть О’Мэлли, есть Умар, в крайнем случае есть Ядонг, который опять набирает ход.
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Сергей Осипов
Ледокол Мерабишвили может подраться с умаром.
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NoirDuke
Все довольно очевидно- Шон/Алджо, после боя Алджо уходит повыше, а Мераб дерется с Шоном(в случае победы того) или Кори(как претендент)
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