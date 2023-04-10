Дана Уайт – СМИ: «Я, #####, разнесу вас, если еще раз услышу подобное»

Теги UFC Дана Уайт MMA Хорхе Масвидаль Кевин Холланд UFC 287 Бокс/MMA/UFC

Президент UFC Дана Уайт заявил, что не позволит СМИ провоцировать конфликты между бойцами, которые не будут драться между собой.

Во время пресс-конференции UFC 287 Уайт не позволил нескольким журналистам задать вопросы о ссоре между Кевином Холландом и Хорхе Масвидалем.

«Причина, по которой я этого не хочу, заключается в том, что вы это делаете, черт возьми, за два дня до боя. Холланд не дерется с Хорхе Масвидалем.

Во-первых, это создает всякое дерьмо на улицах и в отелях. Когда вы, ребята, задаете им такие вопросы, а они что-то отвечают за два дня до совершенно другого боя, то это крайне неуважительно к их соперникам.

Я просто ненавижу это дерьмо. Я понимаю – вы хотите свои чертовы клики или что-то там еще. Но я, #####, разнесу вас, если еще раз услышу подобное, понятно? Это вызывает много проблем за кулисами.

Мы уже видели, как подобное происходило с Нейтом Диазом или Хамзатом Чимаевым. У этих парней по 20-30 ребят за кулисами. Этого просто не должно происходить здесь, и вы, журналисты, не должны провоцировать это», – заявил Уайт.

Напомним, что между Кевином Холландом и Хорхе Масвидалем произошло несколько конфликтов перед турниром UFC 287.

Дэйна Уайт: «Есть несколько долбаных сумасшедших, которые думают, что все на UFC 279 было подстроено. Думаете с этими бойцами можно договориться?»

«Как только вы начинаете думать о выходе на пенсию – пора заканчивать». Дана Уайт поддержал решение Масвидаля закончить карьеру

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