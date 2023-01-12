Умар Нурмагомедов про решение Хабиба уйти и ММА: «Для него останется все то же самое, только будет меньше полетов»

Боец UFC легчайшего дивизиона Умар Нурмагомедов прокомментировал решение двоюродного брата уйти из индустрии ММА.

«Не удивлен его решению. Мы все знали и говорили об этом. Мы довольно часто разговариваем. Он дает нам советы по борьбе и сгонке веса. Для него останется все то же самое, только будет меньше полетов. Мы будем вместе тренироваться, только в Дагестане.

Ничего не меняется, мы являемся братьями. Он просто не будет слишком много путешествовать, позаботится о себе, своей семье и матери. Очень тяжело слишком много путешествовать, загонять всех в угол. Это не просто.

Вот почему он принял такое решение, и я рад за него… Я не думаю, что он сможет остановиться, он все еще будет контролировать меня и моего брата, некоторых других парней. Он не хочет путешествовать, не хочет приезжать в лагеря и оставаться там с нами на пару месяцев», – сказал Умар.

Почему Хабиб ушел из MMA и чем теперь займется? Что будет с его промоушеном? А как же тренерство и работа с Махачевым?

Хабиба не будет в углу Умара Нурмагомедова в бою на UFC Fight Night 217