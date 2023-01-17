Умар Нурмагомедов: «Соперники опасаются команду Хабиба. Поэтому никто из топ-15 рейтинга не хочет драться со мной»

Российский боец UFC Умар Нурмагомедов считает, что соперники боятся его.

«Все отлично знакомы с нашей командой – Хабиба, , . Мы все растем и развиваемся, соперники нас опасаются.

Лично в этом убедился, поэтому никто из то-15 рейтинга не хочет драться со мной. Даже этот парень Рики Симон, который спрашивает, кто я такой.

Но на самом деле я стану чемпионом, а он так и останется восьмым номером рейтинга», – сказал Умар.

На UFC Fight Night 217 Нурмагомедов нокаутировал Раони Барселоса в первом раунде.

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