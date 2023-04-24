Прохазка – о дате возвращения: «Плечо в порядке, мне нужен 1-2 месяца, чтобы начать работать в полную силу»

Иржи Прохазка рассказал о дате возвращения в октагон после травмы плеча.

Напомним, что в конце 2022 года травмировал плечо на тренировке, из-за чего он добровольно отказался от титула UFC, который он должен был защищать в бою с .

«Плечо в порядке. Так что я работаю над ним каждый день. В прошлом месяце мы замечательно потрудились.

Поэтому я так доволен. Все идет гладко. Идем шаг за шагом, чтобы вернуться в конце этого лета.

Хотел вернуться через шесть месяцев после операции. Но плечо не так просто восстановить, потому что там много моментов, над которыми нужно работать.

Думаю, что вернусь не через полгода после операции, потому что я не просто быть здоровым и драться.

Я хочу выйти на новый уровень. Сейчас мне нужен 1-2 месяца, чтобы набрать полную силу для тренировок.

И тогда я смогу начать работать над улучшениями, совершенствовать мой стиль, чтобы выйти на новый уровень», – сказал Прохазка.

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