Хилл ответил Прохазке из заснеженного леса: «Но где же ты?»

Теги UFC полутяжелый вес (MMA) Иржи Прохазка Джамал Хилл Бокс/MMA/UFC

Чемпион UFC в полутяжелом весе Джамал Хилл пошутил над видеообращением Иржи Прохазки.

Бывший чемпион UFC поздравил Хилла с титулом и записал для него ролик из заснеженного леса, пообещав прийти за Джамалом.

«Но где же ты? Где ты, однако? И кстати, она так и сказала. Вот что она сказала!» – ответил Хилл.

Прохазка поздравил Хилла с титулом UFC: «Джамал, я иду за тобой»

Хилл – о Прохазке: «Я лучше Иржи во всем и готов ждать до июля-августа»

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8 комментариев

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Криптонит
Прохазка потушит без недели чемпиона
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Мишаня Кашников
Ну шо ты, пëс
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fedorbazaykin
Тебя ждёт твоя Дениса 😅
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Vladimir Aleksenko
Ответ Demon69
Хил в заснеженном лесу-"Чёрное на белом"
Хил свет ему потушит. Вот увидите.
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Demon69
Хил в заснеженном лесу-"Чёрное на белом"
+6
-3
+3
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jwbmwbqvih
Ответ уличный иуда
Жаль, не смог дедушка Гловер встряхнуть тебе кукуху(
Судя по их бою,это сделает любой следующий соперник. Если,конечно,он не совершит какого-то качественного рывка в своих навыках. Это при том,что ему после боя с дедом запретили драться на полгода.
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-3
-1
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уличный иуда
Жаль, не смог дедушка Гловер встряхнуть тебе кукуху(
+3
-7
-4
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SEVEN_
Два дибила это сила💪
+1
-4
-3
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