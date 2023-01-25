Хилл ответил Прохазке из заснеженного леса: «Но где же ты?»

Чемпион UFC в полутяжелом весе пошутил над видеообращением .

Бывший чемпион UFC поздравил Хилла с титулом и записал для него ролик из заснеженного леса, пообещав прийти за Джамалом.

«Но где же ты? Где ты, однако? И кстати, она так и сказала. Вот что она сказала!» – ответил Хилл.

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