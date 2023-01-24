Иржи Прохазка: «Думаю, что вернусь в июле-августе. Хочу быть уверен, что мое тело готово на 200%»

Теги UFC MMA полутяжелый вес (MMA) Иржи Прохазка Бокс/MMA/UFC

Бывший чемпион UFC в полутяжелом весе Иржи Прохазка рассказал, когда сможет вернуться в октагон после операции на плече.

«Думаю, что вернусь в июле-августе. Мне нужно шесть-семь месяцев. Не хочу спешить и возвращаться просто ради поединка.

Знаю, что это не лучший настрой, но я хочу быть уверен, что мое тело будет готово на 200%. Думаю, что смогу вернуться летом.

Просто дайте мне время, и я вернусь так быстро, как только это будет возможно», – сказал Прохазка.

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1 комментарий

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Val Smith
Семь пятниц на неделе у него.
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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