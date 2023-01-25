Хилл – о Прохазке: «Я лучше Иржи во всем и готов ждать до июля-августа»

Чемпион UFC в полутяжелом весе заявил, что первую защиту титула хочет провести в бою с Иржи Прохазкой.

Напомним, что Прохазка владел титулом в полутяжелом весе, однако добровольно отказался от пояса из-за травмы плеча.

«Я надеюсь, что моим следующим соперником будет . Потому что я давно хотел боя с ним.

Я знаю, что это большой бой. Его масштаб будет велик. Я думаю, что я лучше Иржи во всем, я готов подождать до июля-августа», – сказал Хилл.

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