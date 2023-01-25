Хилл – о Прохазке: «Я лучше Иржи во всем и готов ждать до июля-августа»

Теги UFC полутяжелый вес (MMA) Иржи Прохазка Джамал Хилл Бокс/MMA/UFC

Чемпион UFC в полутяжелом весе Джамал Хилл заявил, что первую защиту титула хочет провести в бою с Иржи Прохазкой.

Напомним, что Прохазка владел титулом в полутяжелом весе, однако добровольно отказался от пояса из-за травмы плеча.

«Я надеюсь, что моим следующим соперником будет Иржи Прохазка. Потому что я давно хотел боя с ним.

Я знаю, что это большой бой. Его масштаб будет велик. Я думаю, что я лучше Иржи во всем, я готов подождать до июля-августа», – сказал Хилл.

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3 комментария

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Pirikas
Надеюсь, что Анкалаев их всех чирикнет по очереди
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Владимир Виртуалкин
Ответ Ulan Iskanderov
Запланировал показ пояса на различных шоу и интервью до июля/августа, хотя мог подраться с Блаховичем или Анкалаевым, которые дадут бой посложнее, чем добрый старик Тейшейра.
Его же отстранили от боёв на полгода
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Ulan Iskanderov
Запланировал показ пояса на различных шоу и интервью до июля/августа, хотя мог подраться с Блаховичем или Анкалаевым, которые дадут бой посложнее, чем добрый старик Тейшейра.
+5
-3
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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