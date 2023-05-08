Гаджиев – о Мовсаре Евлоеве: «Титул не за горами»

Теги UFC MMA Камил Гаджиев Мовсар Евлоев Бокс/MMA/UFC

Камил Гаджиев считает, что Мовсар Евлоев станет чемпионом UFC.

«Мовсар – очень сильный боец, очень разносторонний. Он хорош во всех аспектах, взвешенный. Мне кажется, что он на хорошем ходу. Бой за титул и сам титул не за горами.

Потому что сегодня, чтобы выигрывать у Мовсара, нужно иметь очень серьезные аргументы», – сказал президент AMC Fight Nights Камил Гаджиев.

На турнире UFC 288 Евлоев победил Диего Лопеса единогласным решением судей.

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4 комментария

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Вася Енотов
Ну не знаю.. Сдаётся мне, если бы он бился с чуваком, который умеет чуть плотнее накидывать болевые, то всё могло бы быть иначе. С тем же "плоскоземщиком" мог и не выйти победителем.
+7
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+7
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varlan
Ответ Fynshy1991
Пока Мовсар побеждает, но все победы добыты в тяжелых боях. Говорить пока о чемпионстве - кажется рано. Чемпион Волкановски выглядит сейчас гораздо более устрашающим
Из 17 общих побед 7 побед сабмишном и нокаутом, 10 побед решением из них только одно раздельным, а остальные единогласно. Мне кажется впечатляющая статистика
+2
0
+2
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Fynshy1991
Пока Мовсар побеждает, но все победы добыты в тяжелых боях. Говорить пока о чемпионстве - кажется рано.
Чемпион Волкановски выглядит сейчас гораздо более устрашающим
+1
0
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Фикиск Фусов
Ладно сказки рассказывать
0
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