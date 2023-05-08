Гаджиев – о Мовсаре Евлоеве: «Титул не за горами»

Камил Гаджиев считает, что Мовсар Евлоев станет чемпионом UFC.

« – очень сильный боец, очень разносторонний. Он хорош во всех аспектах, взвешенный. Мне кажется, что он на хорошем ходу. Бой за титул и сам титул не за горами.

Потому что сегодня, чтобы выигрывать у Мовсара, нужно иметь очень серьезные аргументы», – сказал президент AMC Fight Nights Камил Гаджиев.

На турнире UFC 288 Евлоев победил Диего Лопеса единогласным решением судей.

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