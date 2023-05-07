Евлоев – о бое с Лопесом: «Мое джиу-джитсу не такое хорошее»
Мовсар Евлоев прокомментировал победу на Диего Лопесом.
10-й номер полулегкого веса UFC поделился эмоциями после победы на UFC 288. Евлоев победил Лопеса единогласным решением судей, но по ходу боя бразилец трижды выходил на сабмишен.
«У этого парня сегодня был дебют в UFC, но он очень опытный. Как мы увидели, он очень опасен в грэпплинге. Сколько у него сегодня было попыток сабмишена… даже не знаю.
Я борец, но мое джиу-джитсу не такое хорошее. Но мой тренер по джиу-джитсу знает, что я никогда не сдаюсь. Даже когда меня ловят в зале, я очень ловкий. Даже не думал сдаться», – сказал Мовсар Евлоев.
3 комментария