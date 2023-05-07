Евлоев – о бое с Лопесом: «Мое джиу-джитсу не такое хорошее»

Теги полулегкий вес UFC Мовсар Евлоев UFC 288 Бокс/MMA/UFC

Мовсар Евлоев прокомментировал победу на Диего Лопесом.

10-й номер полулегкого веса UFC поделился эмоциями после победы на UFC 288. Евлоев победил Лопеса единогласным решением судей, но по ходу боя бразилец трижды выходил на сабмишен.

«У этого парня сегодня был дебют в UFC, но он очень опытный. Как мы увидели, он очень опасен в грэпплинге. Сколько у него сегодня было попыток сабмишена… даже не знаю.

Я борец, но мое джиу-джитсу не такое хорошее. Но мой тренер по джиу-джитсу знает, что я никогда не сдаюсь. Даже когда меня ловят в зале, я очень ловкий. Даже не думал сдаться», – сказал Мовсар Евлоев.

Евлоев победил Лопеса единогласным решением судей

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3 комментария

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Jangeldi Kaliev
хороший дебют у лопеса
+9
0
+9
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