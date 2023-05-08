Гаджиев – о бое Стерлинга и Сехудо: «Алджамейн выиграл по делу»

Камил Гаджиев считает справедливым решение судей в бое Стерлинга и Сехудо.

«Я бы не сказал, что это был слабый бой от . Хороший бой от обоих. Мы стали многого ждать от Стерлинга, а ведь совсем недавно в него вообще никто не верил. Он выиграл у Сехудо. По делу выиграл, хотя в конце боя Сехудо смотрелся лучше.

В целом оба красавцы. Стерлинг закрепился, Сехудо ворвался после долгого перерыва и показал конкурентный бой с человеком, который дерется в другом дивизионе. Мы же знаем Сехудо по наилегчайшему весу, а сейчас он пошел в легчайший.

Если бы Сехудо еще полгода потренировался, то забрал бы этот титул», – сказал президент AMC Fight Nights Камил Гаджиев.

На турнире UFC 288 Алджамейн Стерлинг победил Генри Сехудо раздельным решением судей и защитил титул чемпиона.

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