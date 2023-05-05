Мовсар Евлоев: «Только один парень может побить Волкановски – это я»

Мовсар Евлоев назвал бойца, который способен победить Александра Волкановски.

«Только один парень может побить – это я. Пожалуйста, позвольте мне подраться с ним в следующем году. Докажу, что я лучше во всем», – сказал боец UFC Мовсар Евлоев.

Евлоев о теории плоской Земли: «У нас в горах так не кажется»

Евлоев признался, что уязвим к гильотине: «Часто попадаюсь на этот прием, у меня шея длинная»