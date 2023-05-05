Мовсар Евлоев: «Только один парень может побить Волкановски – это я»
Мовсар Евлоев назвал бойца, который способен победить Александра Волкановски.
«Только один парень может побить Алекса Волкановски – это я. Пожалуйста, позвольте мне подраться с ним в следующем году. Докажу, что я лучше во всем», – сказал боец UFC Мовсар Евлоев.
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Как это вообще связано? =)