Мовсар Евлоев: «Только один парень может побить Волкановски – это я»

Теги UFC MMA Мовсар Евлоев Александр Волкановски Бокс/MMA/UFC

Мовсар Евлоев назвал бойца, который способен победить Александра Волкановски.

«Только один парень может побить Алекса Волкановски – это я. Пожалуйста, позвольте мне подраться с ним в следующем году. Докажу, что я лучше во всем», – сказал боец UFC Мовсар Евлоев.

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11 комментариев

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Oleg Where
Ответ Монсеньор Мартинес
Он видимо не только музыку не слушает, но и новости. А Махачев что с Волкановски сделал, проиграл?
А ему свою стратегию по продвижению в рейтингах и в карьере нужно определять с оглядкой на Ислама?

Как это вообще связано? =)
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Монсеньор Мартинес
Он видимо не только музыку не слушает, но и новости. А Махачев что с Волкановски сделал, проиграл?
+17
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Джейсон Стэтхэм
Слабоват для Волкановски
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Kurt
Стойка слабая у Евлоева, для Волка.
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Большое сердце Неймара
ингуш неплохой боец,но Алекс ему не по зубам
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carlitosway
Ответ Монсеньор Мартинес
Он видимо не только музыку не слушает, но и новости. А Махачев что с Волкановски сделал, проиграл?
ну понятно ж что он имел виду из бойцов своего дивизиона
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baydos
Я думаю, если дойдет до Алекса, то мы уже примерно будем понимать его шансы. Так-то еще парочку топов ему придется переехать.
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<=Ubriaco_Belloccio=>
Только я могу победить Волканлвски. Но драться с ним не буду.
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Альф Третий
Ответ Джейсон Стэтхэм
Слабоват для Волкановски
Может быть, но Мовсар Евлоев явно не испугался и готов попробовать свои силы с лучшим бойцом в весовой категории. Кто знает, может быть, он удивит нас всех своей выносливостью и техникой. А про теорию плоской Земли лучше не спорить — каждый верит в то, что ему удобнее.
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varlan
Мовсар еще не проигрывал, надеюсь так и будет, хоть с Волкановски, которого я уважаю
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Jumabek Barotov
Ответ Монсеньор Мартинес
Он видимо не только музыку не слушает, но и новости. А Махачев что с Волкановски сделал, проиграл?
Он имеет в виду в своем дивизионе.
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