Марк Цукерберг выиграл золотую медаль на турнире по джиу-джитсу

Теги MMA Бокс/MMA/UFC

Марк Цукерберг поучаствовал в соревнованиях по бразильскому джиу-джитсу.

«Принял участие в первом турнире по джиу-джитсу и завоевал несколько медалей. Спасибо моим тренерам!» – написал основатель компании Meta* Марк Цукерберг в соцсетях, сопроводив публикацию фотографией с мероприятия.

В сентябре Цукерберг выложил видео тренировки по ММА, а зимой провел бой в метавселенной с Александром Волкановски.

* – компания Meta признана в России экстремистской организацией.

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21 комментарий

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Сергей Осипов
Я думал такое только в Чечне бывает
+18
-1
+17
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YanGogh
Ответ sabanel
и швец, и жнец, и на дуде игрец
И рептилодец
+13
0
+13
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Spirt Ru
И жнец,и жрец и на душе игрец ... или ,как там?
+12
-2
+10
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sabanel
Ответ Spirt Ru
И жнец,и жрец и на душе игрец ... или ,как там?
и швец, и жнец, и на дуде игрец
+10
-2
+8
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wcv75zstcm
Ждем супербой Цукерберг vs Дуров. Только на рен-тв.
+7
0
+7
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<=Ubriaco_Belloccio=>
Ответ Сергей Осипов
Я думал такое только в Чечне бывает
Почему только в Чечне? Ты следишь только за Чечней? Не твой ли президент забивает по 100500 голов в хоккейной лиге ночных бабочек?
+5
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+2
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Машин Максим
не дзюдо конечно, но тоже годится 😂
+3
-2
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AXEL7
Купленное фуфло
+4
-3
+1
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Arcanar
А в следующий раз он выиграет американский "Голос"?
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⚽️Juve⚽️
Можно только похвалить , хоть и Рокфеллер но про спорт не забывает , и чего то даже добивается
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Иса Умаров
если бы борьба была легкой, то она называлась бы джиу джитсу
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Давид Кочинян
Этого «сахарка» против Стерлинга, срочно 😀
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Алексей Иванов
Кадыров Цукерберг топ бой по ММА. Боксёр против борца
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Сергей Бакин
Ответ sabanel
и швец, и жнец, и на дуде игрец
и бабкам конец
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