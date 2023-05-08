Марк Цукерберг выиграл золотую медаль на турнире по джиу-джитсу

Марк Цукерберг поучаствовал в соревнованиях по бразильскому джиу-джитсу.

«Принял участие в первом турнире по джиу-джитсу и завоевал несколько медалей. Спасибо моим тренерам!» – написал основатель компании Meta* Марк Цукерберг в соцсетях, сопроводив публикацию фотографией с мероприятия.

В сентябре Цукерберг выложил видео тренировки по ММА, а зимой провел бой в метавселенной с Александром Волкановски.

* – компания Meta признана в России экстремистской организацией.

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