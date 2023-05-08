Марк Цукерберг выиграл золотую медаль на турнире по джиу-джитсу
Марк Цукерберг поучаствовал в соревнованиях по бразильскому джиу-джитсу.
«Принял участие в первом турнире по джиу-джитсу и завоевал несколько медалей. Спасибо моим тренерам!» – написал основатель компании Meta* Марк Цукерберг в соцсетях, сопроводив публикацию фотографией с мероприятия.
В сентябре Цукерберг выложил видео тренировки по ММА, а зимой провел бой в метавселенной с Александром Волкановски.
* – компания Meta признана в России экстремистской организацией.
Марк Цукерберг купил все билеты на турнир UFC. Миллиардер зажигал в пустом зале с женой – его критикуют даже бойцы
21 комментарий