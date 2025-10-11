«Обсудили развитие спорта в России и мире». Константин Цзю встретился со Стивеном Сигалом
Константин Цзю встретился с актером Стивеном Сигалом.
Совместной фотографией бывший абсолютный чемпион мира по боксу поделился в социальных сетях.
«Обсудили со Стивеном Сигалом развитие спорта в России и мире. Для меня, как для человека, всей душой болеющего за детский спорт, его опыт и мудрость бесценны.
Мы оба верим: спорт закаляет не только тело, но и характер. А здоровье нации – это ее будущее», – подписал публикацию Константин Цзю.
Опубликовано: Артем Шашура
Источник: инстаграм Константина Цзю
