Даниэль Кормье: «Стерлинг заслуживает уважения. Он делает все, что должен делать настоящий чемпион»
Даниэль Кормье призвал фанатов прекратить критиковать Алджамейна Стерлинга.
«Хватит освистывать Алджамейна. Этот парень заслуживает уважения. Он делает все, что должен делать настоящий чемпион. Он активен, он дерется с лучшими бойцами дивизиона, он побеждает и ведет себя так, как подобает чемпиону.
Пришло время прекратить это. Не знаю, что еще он должен сделать, чтобы его зауважали. Если боя с Генри Сехудо было мало, то вас ничем не удовлетворишь», – сказал бывший двойной чемпион UFC Даниэль Кормье.
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Привлек бы интерес, и фанатов прибавилось бы. Рано или поздно такие бойцы многим начинают нравится, пока другие от них подгорают.
Вон пришел Сехудо и просто взорвал пресс-конференцию). Он был бы действительно крутым чемпионом. Стерлинг на его фоне выглядел любителем.
Как мне кажется, любой скучный боец не получает должного уважения. Люди издревна хотят зрелище
Я разве что еще больше зауважаю Волкановски если они подерутся и Алекс наконец-то его прихлопнет.