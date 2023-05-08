Даниэль Кормье: «Стерлинг заслуживает уважения. Он делает все, что должен делать настоящий чемпион»

Даниэль Кормье призвал фанатов прекратить критиковать Алджамейна Стерлинга.

«Хватит освистывать . Этот парень заслуживает уважения. Он делает все, что должен делать настоящий чемпион. Он активен, он дерется с лучшими бойцами дивизиона, он побеждает и ведет себя так, как подобает чемпиону.

Пришло время прекратить это. Не знаю, что еще он должен сделать, чтобы его зауважали. Если боя с Генри Сехудо было мало, то вас ничем не удовлетворишь», – сказал бывший двойной чемпион UFC Даниэль Кормье.

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