Даниэль Кормье: «Стерлинг заслуживает уважения. Он делает все, что должен делать настоящий чемпион»

Теги UFC MMA Даниэль Кормье Алджамейн Стерлинг Бокс/MMA/UFC

Даниэль Кормье призвал фанатов прекратить критиковать Алджамейна Стерлинга.

«Хватит освистывать Алджамейна. Этот парень заслуживает уважения. Он делает все, что должен делать настоящий чемпион. Он активен, он дерется с лучшими бойцами дивизиона, он побеждает и ведет себя так, как подобает чемпиону.

Пришло время прекратить это. Не знаю, что еще он должен сделать, чтобы его зауважали. Если боя с Генри Сехудо было мало, то вас ничем не удовлетворишь», – сказал бывший двойной чемпион UFC Даниэль Кормье.

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9 комментариев

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уличный иуда
Настоящий чемпион не встает на четвереньки и не ползает по октагону при неудобных моментах
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Рамиль Абдрахманов
Ответ Mercedes
После первого боя с Петей казалось что Стерлингу осталось провести только один бой и все про него забудут. Но время расставило все по местам. Стерлинг оказался парнем с чемпионским стержнем, а Петя в Таиланде
Жаль Петра
+7
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London.is.blue
Будь Стерлинг чуть умнее, подхватил бы эту тему и сыграл бы роль плохого парня, типа Колби.
Привлек бы интерес, и фанатов прибавилось бы. Рано или поздно такие бойцы многим начинают нравится, пока другие от них подгорают.
+6
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Максон121
Велосипедит и одеялит?Ну такое себе
+4
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Mercedes
После первого боя с Петей казалось что Стерлингу осталось провести только один бой и все про него забудут. Но время расставило все по местам. Стерлинг оказался парнем с чемпионским стержнем, а Петя в Таиланде
+7
-4
+3
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San9
Просто он скучный и неинтересный чемпион, и практически все бои за пояс выиграны неоднозначными решениями. Дерется редко - раз в год или раз в 6-7 месяцев. Да и актерскую игру против Петра все помнят.
Вон пришел Сехудо и просто взорвал пресс-конференцию). Он был бы действительно крутым чемпионом. Стерлинг на его фоне выглядел любителем.
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Друг Джордана
Он выиграл, но получает дизриспект от фанатов. Почему так? Думаю, что из-за его невзрачных боев. Если бы он душил своих соперников резко, отправлял их в нокаут, то разговоры были бы другие.

Как мне кажется, любой скучный боец не получает должного уважения. Люди издревна хотят зрелище
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Los Galácticos
Ответ уличный иуда
Настоящий чемпион не встает на четвереньки и не ползает по октагону при неудобных моментах
Вот этот навык меня больше всего удивляет в нём, просто испанский стыд.
Я разве что еще больше зауважаю Волкановски если они подерутся и Алекс наконец-то его прихлопнет.
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KZT
Стерлинг производит хорошее впечатление. Весёлый, позитивный и умелый боец. Очень умно продвигается. Чем то напоминает Джонса. Но Джонс показал себя полной мразью как человек. Стерлинг не такой. По крайней мере пока.
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