  • Спортс
  • Бокс/MMA/UFC
  • Новости
  • Майк Перри: «Не против подраться на турнире UFC в Белом доме. Дайте мне пару миллионов – и я в деле»
0

Майк Перри: «Не против подраться на турнире UFC в Белом доме. Дайте мне пару миллионов – и я в деле»

Майк Перри сообщил, что заинтересован в возвращении в UFC.

«Я бы вернулся в ММА, мне это интересно. Не против поучаствовать в турнире UFC на территории Белого дома. Я самый «американский» боец из всех, так что погнали. Было бы круто вернуться в клетку именно на этом ивенте.

Но UFC, конечно, придется мне за это заплатить. Конор Макгрегор просит гонорар в размере $100 млн, но мне столько денег не нужно. Дайте мне пару миллионов – и я в деле», – сказал чемпион Bare Knuckle FC Майк Перри.

Перри последний бой по правилам смешанных единоборств провел в апреле-2021, когда уступил Даниэлю Родригесу на турнире UFC on ABC 2. На его счету семь побед и восемь поражений в UFC.

Майк Перри нокаутировал Джереми Стивенса в главном событии BKFC 82. Конор вручил ему пояс

Макгрегор, Махачев и Чимаев – в списке участников турнира UFC в Белом доме по версии букмекеров

Опубликовано: Артем Шашура
Источник: MMA Fighting
logoMMA
logoUFC
Кулачные бои
logoМайк Перри
Bare Knuckle
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости бокса в любимой соцсети
Материалы по теме
Баффер – о турнире UFC в Белом доме: «Это будет чисто спортивное мероприятие. Никакой политики»
4сегодня, 10:10
Перейра получил перелом стопы в реванше с Анкалаевым. Он планирует вернуться в июне-2026
5сегодня, 08:00
Президент BKFC сообщил, что Конор вернулся в пул допинг-тестирования: «Он готовится к бою в Белом доме»
716 июля, 08:45
Главные новости
Перейра отреагировал на информацию о травме Анкалаева: «Они пытаются принизить мои заслуги»
15сегодня, 11:30
Илия Топурия посетил тренировку сборной Испании по футболу. Сегодня команда сыграет с Грузией
20сегодня, 10:45Фото
Баффер – о турнире UFC в Белом доме: «Это будет чисто спортивное мероприятие. Никакой политики»
4сегодня, 10:10
Дэн Хукер: «Пример Царукяна показывает, насколько изменился наш спорт. Даже избалованные папины сынки могут добраться до вершины»
7сегодня, 09:50
Дейвисон Фигейредо: «Я единственный, с кем Мераб еще не встречался. Хочу, чтобы UFC дал мне возможность сразиться с ним»
3сегодня, 09:25
Раунтри – о бое с Прохазкой: «Проблемы начались с левого хука в глаз. Почувствовал себя персонажем видеоигры, который потерял очки здоровья»
2сегодня, 08:40
Перейра получил перелом стопы в реванше с Анкалаевым. Он планирует вернуться в июне-2026
5сегодня, 08:00
UFC Rio: Оливейра против Гамрота, Фигейредо – Джексон и другие бои
2сегодня, 07:40
Календарь боев в MMA и боксе в октябре-2025
96сегодня, 07:15
Себастьян Фундора травмировал руку. Бой с Китом Турманом получит новую дату
3вчера, 18:00
Ко всем новостям
Последние новости
Майк Тайсон ударил блогера Мистера Биста на поединке Альварес — Кроуфорд
16 сентября, 07:46Видео
Отмыв денег через спорт и криминальная империя – он пытался организовать договорной бой с участием Тайсона
25 августа, 08:23Видео
Игроки БЕТСИТИ определили фаворита боя дю Плесси – Чимаев
16 августа, 11:01Промо
Илья Найшуллер может стать режиссером «Дома у дороги 2» с Джейком Джилленхолом (Deadline)
24 июля, 17:00Кино
Умер Халк Хоган. Ему был 71 год
1824 июля, 16:10
Макс Холлоуэй – Дастин Порье: бетторы БЕТСИТИ назвали фаворита главного боя UFC 318
19 июля, 10:57Промо
Умар Нурмагомедов – о встрече с Ибрагимовичем: «Удалось с ним минут 30-40 пообщаться. Златан много говорит о ментальности. У него очень сильный характер»
116 июня, 12:48
Белал и Валентина Шевченко посетили матч «Монреаля» в НХЛ: «Чемпионы UFC посетили «Белл-Центр»
126 февраля, 12:14Фото
Усман Нурмагомедов посетил матч «Милана» и «Ромы»: «Фантастическая игра»
46 февраля, 12:09Фото
Турнир AKRON FIGHTERS пройдет 7 декабря в Тольятти. Главный бой – Дэвид против Калабекова
6 декабря 2024, 17:30