Майк Перри: «Не против подраться на турнире UFC в Белом доме. Дайте мне пару миллионов – и я в деле»

Майк Перри сообщил, что заинтересован в возвращении в UFC.

«Я бы вернулся в ММА, мне это интересно. Не против поучаствовать в турнире UFC на территории Белого дома. Я самый «американский» боец из всех, так что погнали. Было бы круто вернуться в клетку именно на этом ивенте.

Но UFC, конечно, придется мне за это заплатить. Конор Макгрегор просит гонорар в размере $100 млн, но мне столько денег не нужно. Дайте мне пару миллионов – и я в деле», – сказал чемпион Bare Knuckle FC Майк Перри .

Перри последний бой по правилам смешанных единоборств провел в апреле-2021, когда уступил Даниэлю Родригесу на турнире UFC on ABC 2. На его счету семь побед и восемь поражений в UFC.

Майк Перри нокаутировал Джереми Стивенса в главном событии BKFC 82. Конор вручил ему пояс

Макгрегор, Махачев и Чимаев – в списке участников турнира UFC в Белом доме по версии букмекеров