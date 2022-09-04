Марк Цукерберг показал тренировку по ММА. Видео прокомментировал Конор Макгрегор

Основатель Facebook [компания Meta признана экстремистской, деятельность запрещена в РФ] Марк Цукерберг выложил в соцсетях видео тренировки по ММА. В качестве спарринг-партнера миллиардера выступил боец Хай Ву.

Тренировку оценил бывший двойной чемпион UFC Конор Макгрегор, оставивший комментарий под публикацией.

«Йоу! Чертовски хорош, Марк!» – написал ирландец.

Также в комментарии пришел стэндап-комик и комментатор UFC Джо Роган, приятно удивившийся уровнем Цукерберга.

«Это круто! Я так счастлив видеть это. Тренировка выглядит солидно!» – написал Роган.

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