Марк Цукерберг показал тренировку по ММА. Видео прокомментировал Конор Макгрегор

Основатель Facebook [компания Meta признана экстремистской, деятельность запрещена в РФ] Марк Цукерберг выложил в соцсетях видео тренировки по ММА. В качестве спарринг-партнера миллиардера выступил боец Хай Ву.
Тренировку оценил бывший двойной чемпион UFC Конор Макгрегор, оставивший комментарий под публикацией.
«Йоу! Чертовски хорош, Марк!» – написал ирландец.
Также в комментарии пришел стэндап-комик и комментатор UFC Джо Роган, приятно удивившийся уровнем Цукерберга.
«Это круто! Я так счастлив видеть это. Тренировка выглядит солидно!» – написал Роган.
20-летняя ирландка заявила, что ее избили на яхте Конора Макгрегора
Сирил Ган: «В моей стране трешток не принят. Поэтому Хабиб мне ближе, чем Конор»