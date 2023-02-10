Волкановски и Марк Цукерберг провели бой в метавселенной

Создатель компании Meta* Марк Цукерберг рассказал, что несколько недель назад он встретился с чемпионом UFC в полулегком весе Алексом Волкановски.

«Неоспоримый лидер P4P UFC Алекс Волкановски погостил у нас, чтобы потренироваться со мной.

Ради забавы мы проверили наших аватаров с помощью технологии захвата движений. Удачи в эти выходные, Алекс!» – написал Цукерберг в соцсетях.

* – компания Meta признана в России экстремистской организацией.

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