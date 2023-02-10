Волкановски и Марк Цукерберг провели бой в метавселенной

Теги полулегкий вес UFC Александр Волкановски Бокс/MMA/UFC

Создатель компании Meta* Марк Цукерберг рассказал, что несколько недель назад он встретился с чемпионом UFC в полулегком весе Алексом Волкановски.

«Неоспоримый лидер P4P UFC Алекс Волкановски погостил у нас, чтобы потренироваться со мной.

Ради забавы мы проверили наших аватаров с помощью технологии захвата движений. Удачи в эти выходные, Алекс!» – написал Цукерберг в соцсетях.

* – компания Meta признана в России экстремистской организацией.

Волкановски – о стиле Махачева: «Ислам очень расчетлив и никогда не идет на ненужный риск»

Волкановски обвинил Махачева в неуважении: «Вижу, он думает, что легко побьет меня»

Материалы по теме

3 комментария

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Forza
Простите дерёвню, а в чем смысл то боя в метавселенной, если они при этом как два дебила в РЕАЛЬНОМ мире друг напротив друга в шлемах и костюмах с датчиками стоят?

Не проще ли тогда просто поспаринговать без них? Мне казалось, смысл метавселенной в том, чтобы ты мог это делать находять в разных помещениях.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Kanan Jarrus
чикен или алекс федорьяненко провели бой в алковселенной
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Шайх Мовсар
Если Meta запрещена в России,тогда кому пренадлежить ватсап ?
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий