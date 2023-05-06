Иван Емельяненко рассказал о набожности Федора.

«Все знают характер Федора, который прекрасно виден в выступлениях. Он добродушный, общительный, спокойный. Наверное, один из лучших примеров – он построил церковь под Старым Осколом.

Федор сделал это за свои деньги. Построил не для того, чтобы самому туда ходить и молиться. Просто в той деревушке не было храма, так что это для народа. Из Оскола туда много людей приезжает, как и Федя. Не каждый готов выложить такую сумму, чтобы народ ходил к Богу.

Он не всегда был набожным человеком. Я не помню, какой это год был, но после общения с одним священником Федор начал активно ездить по храмам, по святым местам, в Сербию, по всему миру, чтобы просветиться духовно», – заявил младший брат Федора Иван Емельяненко.

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