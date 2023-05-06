Иван Емельяненко – о характере Федора: «Лучший пример – он построил церковь под Старым Осколом на свои деньги»

Теги MMA Иван Емельяненко Федор Емельяненко Бокс/MMA/UFC

Иван Емельяненко рассказал о набожности Федора.

«Все знают характер Федора, который прекрасно виден в выступлениях. Он добродушный, общительный, спокойный. Наверное, один из лучших примеров – он построил церковь под Старым Осколом.

Федор сделал это за свои деньги. Построил не для того, чтобы самому туда ходить и молиться. Просто в той деревушке не было храма, так что это для народа. Из Оскола туда много людей приезжает, как и Федя. Не каждый готов выложить такую сумму, чтобы народ ходил к Богу.

Он не всегда был набожным человеком.  Я не помню, какой это год был, но после общения с одним священником Федор начал активно ездить по храмам, по святым местам, в Сербию, по всему миру, чтобы просветиться духовно», – заявил младший брат Федора Иван Емельяненко.

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14 комментариев

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Hunteralex
У нас, как правило, больше всех на строительство церквей бандиты тратят, так что это достижение сомнительное
+26
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+20
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jonnysilverhand01
Забавно … губернатор Московской области у себя в поместье около Барвихе, тоже построил церковь … а Путин вообще построил парк патриот и показушный храм в нем … я уже не говорю о криминале в 90-е годы, которые строили церквушки везде где можно … действительно, построил церковь - сразу все, огромный молодец … да уж
+13
-5
+8
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Alexey Rodin
у нас один криминальный элемент хотел построить церковь , правда хотел это на футбольном поле , там уже и забор поставили и не пускали никого туда , но ребята отстояли его и этому дуболому пришлось свалить . строительство всяких храмов вообще не показатель , да и количество их сейчас в России просто зашкаливает , на каждом шагу крестики возвышаются .
+8
0
+8
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MaxBridge
Мне кажется построить церковь - самая тупая трата денег из всех возможных 😂 кому это помогло? Кому стало легче жить?) Как этот поступок характеризует человека?(помимо глупости)
+5
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MaxBridge
Ответ clockworkorange
В России до революции было больше 50 тысяч церквей, сейчас в 2 раз меньше при вдвое большем населении.
Вот бы сейчас на 19 век ориентироваться 😂😂😂 а гужевых повозок тоже было больше? Давайте наверстывать тогда , чего уж
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clockworkorange
Ответ jonnysilverhand01
Забавно … губернатор Московской области у себя в поместье около Барвихе, тоже построил церковь … а Путин вообще построил парк патриот и показушный храм в нем … я уже не говорю о криминале в 90-е годы, которые строили церквушки везде где можно … действительно, построил церковь - сразу все, огромный молодец … да уж
Действительно молодец. Не для показухи, а для людей взял и построил на свои кровные.
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Alexey Rodin
Ответ clockworkorange
В России до революции было больше 50 тысяч церквей, сейчас в 2 раз меньше при вдвое большем населении.
не спорю , свои плюсы в церквях есть , во все времена церковь не облагалась налогами , и всякие люди отмывали , и отмывают, через это дело деньги... и не подкопаешься )))
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clockworkorange
Ответ Alexey Rodin
у нас один криминальный элемент хотел построить церковь , правда хотел это на футбольном поле , там уже и забор поставили и не пускали никого туда , но ребята отстояли его и этому дуболому пришлось свалить . строительство всяких храмов вообще не показатель , да и количество их сейчас в России просто зашкаливает , на каждом шагу крестики возвышаются .
В России до революции было больше 50 тысяч церквей, сейчас в 2 раз меньше при вдвое большем населении.
+1
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0
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clockworkorange
Ответ Kanan Jarrus
лучше школу построил или поликлинику аниматор есть аниматор
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clockworkorange
Ответ Kanan Jarrus
так я же не ваня
Так в эти заведения только невани и ходят. Национальные традиции (с)
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