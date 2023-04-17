Александр Емельяненко – Джигану: «Если боишься драться со мной, то выходи на бой с Иваном»
Александр Емельяненко предложил Джигану бой с его братом Иваном.
«Если Джиган боится драться против меня, то пусть попробует свои силы в бою с моим братом Иваном. Хотя Джиган и от него конкретно отлетит. Ваня готов драться хоть завтра.
Джиган давно уже не спортсмен, да и в музыке у него так себе достижения. Если он не боится, то пусть соглашается подраться с Иваном. Ну или пускай продолжает прикрываться невероятными гонорарами», – заявил Александр Емельяненко.
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Где тебе тягаться со мною,
Со мною, с самим Балдою?
Экого послали супостата!
Подожди-ка моего меньшего брата».