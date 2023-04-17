Александр Емельяненко – Джигану: «Если боишься драться со мной, то выходи на бой с Иваном»

Теги Александр Емельяненко MMA Иван Емельяненко Джиган Поп ММА Бокс/MMA/UFC

Александр Емельяненко предложил Джигану бой с его братом Иваном.

«Если Джиган боится драться против меня, то пусть попробует свои силы в бою с моим братом Иваном. Хотя Джиган и от него конкретно отлетит. Ваня готов драться хоть завтра.

Джиган давно уже не спортсмен, да и в музыке у него так себе достижения. Если он не боится, то пусть соглашается подраться с Иваном. Ну или пускай продолжает прикрываться невероятными гонорарами», – заявил Александр Емельяненко.

Джиган – о сорвавшемся бое с Емельяненко: «К сожалению, Саша бухал. Больше, чем я»

Что известно о третьем брате Емельяненко? Готовился к MMA, но стал охранником и ушел по контракту в армию

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7 комментариев

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erabog@icloud.com
Ответ banchik1
С Иваном, третьим братом Березуцким.
Ну он в баре работает, поэтому Саня в нем и уверен
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Makhasamatman Buch
Иван то сам в курсе?
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Bartez1986
"Джиган давно уже не спортсмен" (с). Собственно, как и ты, Саша
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Владислав Романов
за Джигу обидно🥲
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Olly_Da
«Что ты это выдумал, право?
Где тебе тягаться со мною,
Со мною, с самим Балдою?
Экого послали супостата!
Подожди-ка моего меньшего брата».
+9
0
+9
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banchik1
С Иваном, третьим братом Березуцким.
+15
-1
+14
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mqh9pzrxgf
Кому заявил? Мне кажется даже интернет отказывается брать у него интервью
+1
0
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