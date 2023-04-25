Мальдонадо – об Иване Емельяненко: «Он такой же сильный, как Федор»

Фабио Мальдонадо прокомментировал анонс поединка против Ивана Емельяненко.

«Я с большим удовольствием провел бы бой с Иваном. Он такой же сильный, как Федор. Мне стоит переживать, но я хорошо подготовлен, и я верю, что это будет здорово», – сказал боец ММА Фабио Мальдонадо.

В 2016 году Мальдонадо проиграл решением большинства судей. Бой против может пройти 26 мая.

Иван Емельяненко дебютирует в ММА против Мальдонадо: в 2016-м Фабио проиграл Федору

«Такой же, как и большинство населения: без образования, без жизненного опыта». Третий брат Емельяненко дебютирует в MMA