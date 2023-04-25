Мальдонадо – об Иване Емельяненко: «Он такой же сильный, как Федор»
Фабио Мальдонадо прокомментировал анонс поединка против Ивана Емельяненко.
«Я с большим удовольствием провел бы бой с Иваном. Он такой же сильный, как Федор. Мне стоит переживать, но я хорошо подготовлен, и я верю, что это будет здорово», – сказал боец ММА Фабио Мальдонадо.
В 2016 году Мальдонадо проиграл Федору Емельяненко решением большинства судей. Бой против Ивана может пройти 26 мая.
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