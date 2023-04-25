Мальдонадо – об Иване Емельяненко: «Он такой же сильный, как Федор»

Теги MMA Иван Емельяненко Федор Емельяненко Фабио Мальдонадо Бокс/MMA/UFC

Фабио Мальдонадо прокомментировал анонс поединка против Ивана Емельяненко.

«Я с большим удовольствием провел бы бой с Иваном. Он такой же сильный, как Федор. Мне стоит переживать, но я хорошо подготовлен, и я верю, что это будет здорово», – сказал боец ММА Фабио Мальдонадо.

В 2016 году Мальдонадо проиграл Федору Емельяненко решением большинства судей. Бой против Ивана может пройти 26 мая.

Иван Емельяненко дебютирует в ММА против Мальдонадо: в 2016-м Фабио проиграл Федору

«Такой же, как и большинство населения: без образования, без жизненного опыта». Третий брат Емельяненко дебютирует в MMA

Материалы по теме

6 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
zdr7qy9vq9
А стринги как у Пёдора у него есть?
+4
-2
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Kurt
Даже сильнее
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Рус Киссенжер
Мальдонадо 10 лет мутложат все,кто хочет. семья фриков находит для боёв "самых". и от всех отгребает.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Саламбек Алаев
Фабио , я бы на твоем месте не произносил имя Федора и не дрался бы с братьями Емельяненко в принципе . Ведь это единственный случай в истории смешанных единоборств , когда победителя выбрали подчиненны одного из бойцов
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Kanan Jarrus
вряд ли бы емеля джуниор справился бы с трехметровым корейцем и трехтонным людоедом
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Саламбек Алаев
Ответ Kanan Jarrus
вряд ли бы емеля джуниор справился бы с трехметровым корейцем и трехтонным людоедом
Четырёх метровым ))))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий