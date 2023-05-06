Иван Емельяненко о Федоре: «В Японии Федю боготворят, а у нас ничего такого»
Иван Емельяненко рассказал, каково быть братом Федора.
«Я на себе ничего не ощущаю. Это как... Грубо говоря, в Японии Федю боготворят, там считают, что прикоснуться к нему – великая честь. Но у нас в городе, если его где-то увидят, то ничего такого. Это обыденное дело. Привези его в Японию – все в восторге. У нас он по городу ходит – все привыкли. Соответственно, я тоже привык.
Что касается меня... Федора уж явно посильнее знают. Особенно в мире. Меня, наверное, только в Осколе, и то не везде», – признался боец MMA Иван Емельяненко.
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В начале 1996 года купил VHS c UFC VI.
Потом полгорода ее пересмотрело. До сих пор у родителей хранится)))
В общем, ничего удивительного.