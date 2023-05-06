Иван Емельяненко о Федоре: «В Японии Федю боготворят, а у нас ничего такого»

Теги MMA Иван Емельяненко Федор Емельяненко Бокс/MMA/UFC

Иван Емельяненко рассказал, каково быть братом Федора.

«Я на себе ничего не ощущаю. Это как... Грубо говоря, в Японии Федю боготворят, там считают, что прикоснуться к нему – великая честь. Но у нас в городе, если его где-то увидят, то ничего такого. Это обыденное дело. Привези его в Японию – все в восторге. У нас он по городу ходит – все привыкли. Соответственно, я тоже привык.

Что касается меня... Федора уж явно посильнее знают. Особенно в мире. Меня, наверное, только в Осколе, и то не везде», – признался боец MMA Иван Емельяненко.

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13 комментариев

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Demon69
Так по большому счету он снискал основную славу в прайде.Так же как и в старые времена мало кто знал в России ,что Тактаров стал чемпионом ЮФС.Японцы вообще особенный народ..Они очень почитали белых бойцов .Посмотрите историю Энди Хуга,как они прощались с голландским бойцом,как с национальным героем.
+15
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+14
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Дмитрий Дашковский
За что его боготворить боготворить можно родителей а не чувака который дрался ради бабла смешно просто
+19
-8
+11
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Мистер Блин
одного 23 года боготворят, ну и? 😂😂😂
+11
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Ф_Крюгер
У нас "боготворят" другого субъекта...
+4
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+4
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Yeti_17
Ответ Дмитрий Дашковский
За что его боготворить боготворить можно родителей а не чувака который дрался ради бабла смешно просто
Смешно спорить с фигурой речи.
+7
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+3
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Евгений Якутов
Ответ Demon69
Так по большому счету он снискал основную славу в прайде.Так же как и в старые времена мало кто знал в России ,что Тактаров стал чемпионом ЮФС.Японцы вообще особенный народ..Они очень почитали белых бойцов .Посмотрите историю Энди Хуга,как они прощались с голландским бойцом,как с национальным героем.
Повезло узнать о чемпионства Олега по "горячим следам",как говориться.
В начале 1996 года купил VHS c UFC VI.
Потом полгорода ее пересмотрело. До сих пор у родителей хранится)))
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Мистер Блин
Емельяненко все дерутся хорошо, да, но по уму обыкновенные, заурядные парни)
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Kanan Jarrus
страшно представить, как там почитают тогда трехметрового и трехтонного
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Безымянный болельщик
Так он в лучшие спортивные годы в Японии выступал. К тому же в азиатских странах сильно развито чинопочитание и кумиропочитание, соответственно.
В общем, ничего удивительного.
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Артём Пневский
Ответ Demon69
Так по большому счету он снискал основную славу в прайде.Так же как и в старые времена мало кто знал в России ,что Тактаров стал чемпионом ЮФС.Японцы вообще особенный народ..Они очень почитали белых бойцов .Посмотрите историю Энди Хуга,как они прощались с голландским бойцом,как с национальным героем.
Позволю себе подушнить. Но Тактаров не был чемпионом UFC. Он выиграл гран при. Каждый раз разыгрывалось новое ГП, без защит пояса и прочее.
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