Камил Гаджиев: «Емельяненко сопьется и будет никому не нужен»

Теги Александр Емельяненко MMA Камил Гаджиев Бокс/MMA/UFC

Камил Гаджиев ответил на критику Александра Емельяненко.

«Недавно Магомед Исмаилов сказал, что Александру нужно выиграть «другой бой» – с самим собой. Мы понимаем, что Мага имеет в виду. Пока человек пьет, у него никакой глобальной перспективы нет, промежуточные есть – здесь бой, там бой. Сколько так будет продолжаться? Дальше что?

Сане 41 год. Сколько он сможет драться, пока не растеряет все здоровье? Может, года два-три. Чем он будет дальше заниматься? Другой человек может открыть школу, заняться бизнесом, а что будет делать он? Он будет драться до состояния, когда о него будут вытирать ноги 50-килограммовые люди? Это никуда не годится.

Я вижу его перспективы безрадужными. Думаю, он сопьется. Сопьется и будет никому не нужен. Конечно, никто бы не хотел такого исхода для Саши. Даже те, кто его не любит. Но, к сожалению, это самое вероятное, что с ним произойдет», – сказал Камил Гаджиев.

Емельяненко – о Гаджиеве: «Он никто и звать его никак. Убил такую огромную лигу»

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4 комментария

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Artur Smith
Так он уже спился. Огромное количество людей, кормящихся с его рук периодически приводят его в чувство ценой неимоверных усилий. Но под это все выделяются бюджеты с боев. Как только он перестанет выступать окажется в реанимации
+14
-1
+13
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jonnysilverhand01
Лучше всех это понимает его менеджер Бурчак, который вцепился в феникса и хочет урвать последний кусок пирога … эх
+2
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Function
Вроде он спился уже лет 10 как, минимум
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Alex CSKA
Так это уже и произошло 😂
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