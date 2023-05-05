Камил Гаджиев: «Емельяненко сопьется и будет никому не нужен»

Камил Гаджиев ответил на критику Александра Емельяненко.

«Недавно Магомед Исмаилов сказал, что Александру нужно выиграть «другой бой» – с самим собой. Мы понимаем, что Мага имеет в виду. Пока человек пьет, у него никакой глобальной перспективы нет, промежуточные есть – здесь бой, там бой. Сколько так будет продолжаться? Дальше что?

Сане 41 год. Сколько он сможет драться, пока не растеряет все здоровье? Может, года два-три. Чем он будет дальше заниматься? Другой человек может открыть школу, заняться бизнесом, а что будет делать он? Он будет драться до состояния, когда о него будут вытирать ноги 50-килограммовые люди? Это никуда не годится.

Я вижу его перспективы безрадужными. Думаю, он сопьется. Сопьется и будет никому не нужен. Конечно, никто бы не хотел такого исхода для Саши. Даже те, кто его не любит. Но, к сожалению, это самое вероятное, что с ним произойдет», – сказал Камил Гаджиев.

Емельяненко – о Гаджиеве: «Он никто и звать его никак. Убил такую огромную лигу»

Исмаилов – про Александра Емельяненко: «Желаю, чтобы он выиграл основной бой. Не тот, что в клетке, а другой»