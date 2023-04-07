Гаджиев – об инциденте с Емельяненко в аэропорту: «Он уже давно олицетворяет пьющую часть общества»

Президент AMC Fight Nights Камил Гаджиев прокомментировал инцидент в аэропорту Кольцово с участием .

«В данной ситуации я должен сказать – хорошо, что все завершилось мирно. А Саня же в последние несколько лет находится в разных состояниях. С одной стороны, сам факт, что он куда-то летел, говорит о том, что у него наметилась какая-то деловая активность. Значит, он что-то делает, это уже хорошо.

С другой стороны, я бы не стал на это обращать большое внимание и создавать из этого великую проблему. Ну мало ли чем сейчас Саня развлекается – я бы сейчас его и с ММА особо не ассоциировал.

Саня уже давно, скажем так, отчасти, больше чем ММА, олицетворяет какую-то часть нашего общества, пьющую часть нашего общества», – сказал Гаджиев.

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