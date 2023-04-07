Гаджиев – об инциденте с Емельяненко в аэропорту: «Он уже давно олицетворяет пьющую часть общества»

Теги Александр Емельяненко MMA Камил Гаджиев Р-Спорт Бокс/MMA/UFC

Президент AMC Fight Nights Камил Гаджиев прокомментировал инцидент в аэропорту Кольцово с участием Александра Емельяненко.

«В данной ситуации я должен сказать – хорошо, что все завершилось мирно. А Саня же в последние несколько лет находится в разных состояниях. С одной стороны, сам факт, что он куда-то летел, говорит о том, что у него наметилась какая-то деловая активность. Значит, он что-то делает, это уже хорошо.

С другой стороны, я бы не стал на это обращать большое внимание и создавать из этого великую проблему. Ну мало ли чем сейчас Саня развлекается – я бы сейчас его и с ММА особо не ассоциировал.

Саня уже давно, скажем так, отчасти, больше чем ММА, олицетворяет какую-то часть нашего общества, пьющую часть нашего общества», – сказал Гаджиев.

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5 комментариев

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Виктор Войнов
Пьющую и ссущую... Где он новый уровень?))
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Eltex Kirin
Он брат Феди так то))
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Мага осторожный
Даже из пьющей части общества мало кто ссытся в аэропорту
+7
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Melnikov1968
Не все пьющие люди писают в переходах аэропортов. Так что не стоит одного недалекого типа, ассоциировать с пьющим народом.
+4
-1
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evil
и ссущую
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-2
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