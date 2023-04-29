Магомед Исмаилов – про Александра Емельяненко: «Желаю, чтобы он выиграл основной бой. Не тот, что в клетке, а другой»

Теги Александр Емельяненко MMA Магомед Исмаилов Поп ММА Бойцовский клуб РЕН ТВ Бокс/MMA/UFC

Магомед Исмаилов пожелал Александру Емельяненко выиграть «главный бой» в жизни.

«Хорошо, что он дерется не с профессиональным спортсменом. Желаю Емельяненко всего наилучшего, чтобы у него все хорошо было в жизни. И чтобы он выиграл свой основной бой. Не тот, что в клетке, а другой. Пусть он победит и всегда живет со сладким послевкусием от этой победы. Всегда.

Каждый раз я думаю, что Саша уже сделал это. Был уверен, что мы не столкнемся с какими‑то новостями, а оказалось иначе. И то, что он дерется, остается на втором план. На первом у него должна быть другая победа. Не знаю того парня, с которым у него будет бой, но сейчас все будут хотеть драться с Александром», – заявил боец MMA Магомед Исмаилов.

Напомним, что 26 мая в Москве пройдет поединок между Александром Емельяненко и блогером Евгением Ершовым в рамках турнира «Бойцовский клуб РЕН ТВ».

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2 комментария

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Ruslan Isaev
Уже всё, Феникс больше не восстанет).
К сожалению зелёный змий победил
+3
0
+3
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