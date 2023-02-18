Камил Гаджиев: «В бои Александр Емельяненко вернется, а в тонус – нет»

Глава AMC Fight Nights Камил Гаджиев оценил перспективы выйти на высокий бойцовский уровень.

«Мне кажется, что он находится в очередном пике. Скоро появится. Он там что-то пишет в соцсетях, но я думаю, что их за него ведут.

Я давно с ним не общался. Месяца три назад от него был звонок: «Есть бои, нет боев?» Тогда он еще в тонусе был, сейчас нет.

В бои он вернется, а в тонус – нет. Честно, я не верю, что он вернется в боевой тонус. Так-то жить-поживать да добра наживать, наверное, сможет, но драться на серьезном уровне – нет. Я думаю, что все.

Я на нем крест не ставил. Я просто отвечаю на вопрос, что, на мой взгляд, ждет Александра Емельяненко. Он будет блогерствовать, может быть, в каких-то боях подерется. Но он даже на средний уровень не выйдет, потому что года идут, а он не делает выводов», – сказал Гаджиев.

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