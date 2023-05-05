Емельяненко – о Гаджиеве: «Он никто и звать его никак. Убил такую огромную лигу»
Александр Емельяненко раскритиковал Камила Гаджиева.
«Камил Гаджиев никогда не дрался, Камил Гаджиев не боец, он никогда не занимался спортом. Говорит для того, чтобы привлечь к себе внимание.
Пусть Камил Гаджиев развивает свою версию. Он взял и убил такую огромную лигу [AMC Fight Nights]. Вот тебе и Камил Гаджиев. Что он сделал? Он убил версию – и пацанам негде драться. Разобрали их кто куда за три копейки, они разбежались. Все. Умерла версия, нет ее.
Он никто и звать его никак. Был раньше на бюджете у спонсоров, воровал у них деньги и проводил турниры. Кто у него из бойцов? [Магомед] Исмаилов и [Владимир] Минеев. Больше никого и нет там, больше никого и не знаю. У него умерла лига, умерла версия, умер Камил Гаджиев», – сказал Александр Емельяненко.
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