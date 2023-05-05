Емельяненко – о Гаджиеве: «Он никто и звать его никак. Убил такую огромную лигу»

Теги Александр Емельяненко MMA AMC Fight Nights Камил Гаджиев Бокс/MMA/UFC

Александр Емельяненко раскритиковал Камила Гаджиева.

«Камил Гаджиев никогда не дрался, Камил Гаджиев не боец, он никогда не занимался спортом. Говорит для того, чтобы привлечь к себе внимание.

Пусть Камил Гаджиев развивает свою версию. Он взял и убил такую огромную лигу [AMC Fight Nights]. Вот тебе и Камил Гаджиев. Что он сделал? Он убил версию – и пацанам негде драться. Разобрали их кто куда за три копейки, они разбежались. Все. Умерла версия, нет ее.

Он никто и звать его никак. Был раньше на бюджете у спонсоров, воровал у них деньги и проводил турниры. Кто у него из бойцов? [Магомед] Исмаилов и [Владимир] Минеев. Больше никого и нет там, больше никого и не знаю. У него умерла лига, умерла версия, умер Камил Гаджиев», – сказал Александр Емельяненко.

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6 комментариев

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sfilatov13
Александр протрезвел и сразу начал наводить порядок в отечественных ММА
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Мага осторожный
Все умерли и только Феникс живее всех живых
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Костя Кот
Ответ sfilatov13
Александр протрезвел и сразу начал наводить порядок в отечественных ММА
это он наоборот похмелился
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RAMIK
Камил и создал FN. И по сути главный промоутер в России в последние 15 лет. Так что зря Саня так. Скорее это он все профукал и пропил. И фамилию опозорил.
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За_909!
Почему Гаджиев должен быть бойцом?! Пусть приближённые к Саше люди объяснят тому, что у Камила совершенно иные функции в организации. Да и не только Мага и Володя известны из этой лиги. Видимо, зелёный змий и последние бои совсем Сашу из реалии выбили...
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Владислав Юрьевич
Ответ sfilatov13
Александр протрезвел и сразу начал наводить порядок в отечественных ММА
Или ждите боя с Гаджиевым ;)
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