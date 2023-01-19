Гаджиев про видео с Емельяненко: «Раньше был термин «зашиться». Если выпил – умрешь. Вот, что ему надо сделать»

Теги Александр Емельяненко MMA тяжелый вес (MMA) Камил Гаджиев Бокс/MMA/UFC

Глава AMC Fight Nights Камил Гаджиев прокомментировал видео с Александром Емельяненко, на котором боец в странном виде гуляет по Москве.

«Жаль, конечно. Мы же понимаем, что только какие-то крайние меры помогают человеку избавиться от алкоголизма.

Мне как-то казалось, что Саня попал в нормальную колею, с женой снова объединился. Но без медицинского вмешательство невозможно. На одной силе воли далеко не уедешь.

Удивлен ли я? Нет. Грустно, да грустно. Который раз мы об этом говорим? Раз уже в двадцатый.

Поможет ему, повторюсь, только медицинское вмешательство. Раньше был термин «зашиться». Если выпил – умрешь. Вот, что ему надо сделать», – сказал Гаджиев.

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5 комментариев

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Гусейн Магомедрасулов
Человек может сам себя " Зашить" .
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alexander bakulin
в наш век гугля и интернета, даже человек с одной извилиной сможет понять, что все эти "зашивки" и "кодирования" это обычное жульничество. лёгкий способ шарлатанов "гипнотизёров", для запугивания и отъёма денег у доверчивых алкашей
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+2
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"Iron"
Умрет... Лучше не надо... Действеннее Ахмата нет средства.
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Arcanar
А что за видео то?
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fedorbazaykin
Угу, отличный план, надежный как швейцарские часы
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