Гаджиев про видео с Емельяненко: «Раньше был термин «зашиться». Если выпил – умрешь. Вот, что ему надо сделать»
Глава AMC Fight Nights Камил Гаджиев прокомментировал видео с Александром Емельяненко, на котором боец в странном виде гуляет по Москве.
«Жаль, конечно. Мы же понимаем, что только какие-то крайние меры помогают человеку избавиться от алкоголизма.
Мне как-то казалось, что Саня попал в нормальную колею, с женой снова объединился. Но без медицинского вмешательство невозможно. На одной силе воли далеко не уедешь.
Удивлен ли я? Нет. Грустно, да грустно. Который раз мы об этом говорим? Раз уже в двадцатый.
Поможет ему, повторюсь, только медицинское вмешательство. Раньше был термин «зашиться». Если выпил – умрешь. Вот, что ему надо сделать», – сказал Гаджиев.
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