Top Dog 20 – все о турнире, когда, где смотреть и во сколько, кард, онлайн-трансляция на Sports.ru
7 мая в Москве состоится турнир Top Dog 20. В главном событии вечера пройдет поединок между Максимом Федоровым и Иваном Майданчуком.
Где и во сколько смотреть Top Dog 20?
Турнир начнется в 19:00 по московскому времени. Посмотреть турнир можно будет на телеканале «UDAR».
Кард Top Dog 20
Помимо Федорова и Майданчука в Москве подерутся:
Владимир Чеботарев vs Иса Исаев;
Николай Горбунов vs Андрей Борисов;
Максим Савушкин vs Виталий Старых.
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