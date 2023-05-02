Top Dog 20 – все о турнире, когда, где смотреть и во сколько, кард, онлайн-трансляция на Sports.ru

Теги Top Dog FC Кулачные бои Максим Федоров Top Dog 20 Бокс/MMA/UFC

7 мая в Москве состоится турнир Top Dog 20. В главном событии вечера пройдет поединок между Максимом Федоровым и Иваном Майданчуком.

Где и во сколько смотреть Top Dog 20?

Турнир начнется в 19:00 по московскому времени. Посмотреть турнир можно будет на телеканале «UDAR».

Кард Top Dog 20

Помимо Федорова и Майданчука в Москве подерутся:

Владимир Чеботарев vs Иса Исаев;
Николай Горбунов vs Андрей Борисов;
Максим Савушкин vs Виталий Старых.

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1 комментарий

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SEVEN_
Top DOG/Top CAT batle
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