Конор Макгрегор: «Если бог прикажет мне подраться на голых кулаках – я сделаю это»

Конор Макгрегор не исключил возможности участия в кулачных боях.

«Стили делают бои, как и правила. Если испытываешь страх, то лучше сходи в церковь. Прошлой ночью меня позвали на ринг, предназначенный для проведения кулачных боев. Я ничего не боюсь.

Нет человека, который мог бы испугать меня. Я боюсь только бога, и только ему повинуюсь. И если он прикажет мне подраться на голых кулаках – я сделаю это», – написал в социальных сетях.

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