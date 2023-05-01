Конор Макгрегор: «Если бог прикажет мне подраться на голых кулаках – я сделаю это»

Теги Конор Макгрегор Кулачные бои Бокс/MMA/UFC

Конор Макгрегор не исключил возможности участия в кулачных боях.

«Стили делают бои, как и правила. Если испытываешь страх, то лучше сходи в церковь. Прошлой ночью меня позвали на ринг, предназначенный для проведения кулачных боев. Я ничего не боюсь.

Нет человека, который мог бы испугать меня. Я боюсь только бога, и только ему повинуюсь. И если он прикажет мне подраться на голых кулаках – я сделаю это», – написал Конор Макгрегор в социальных сетях.

Сестра Конора встречается с мафиози: он отсидел в тюрьме и работает на наркокартель, который помогает Тайсону Фьюри

Перри – о бое с Конором на голых кулаках: «Он любит боксировать, померимся силами»

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4 комментария

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Джавез Тилл
"Если бог прикажет мне выпить пивка я сделаю это и пойду строчить высеры"
©Мага Осторожный Aka Ваня обиженный
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RomanRomanov
Бои это вообще небогоугодное дело
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Палач022
БоБ
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