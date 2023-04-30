Чед Мендес объявил о завершении карьеры: «Мне больше не нужно заниматься этим дерьмом»

Чед Мендес объяснил, почему завершил карьеру бойца.

Бывший полулегковес объявил об уходе из спорта. Напомним, что в ночь на 30 апреля Мендес подрался с Эдди Альваресом на голых кулаках, проиграв раздельным решением судей.

«У меня не было желания драться, но тут подвернулось что-то подобное, гонорар был очень хорошим. И это был новый опыт, который взволновал меня, так что я согласился.

После первого боя на голых кулаках я завязал, но затем мне предложили , и я сказал: «Ладно, давайте сделаем это еще раз». Это может быть мой последний бой.

Мне просто не нужно больше заниматься этим дерьмом. Это весело, но я чувствую, что в данный момент немного эгоистичен.

У меня есть крепкая любящая семья. И я занят другими делами, в которые вкладываю всю душу, чтобы быть успешным», – сказал Чед Мендес.

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